Новости Одессы и Одесской области

В Одессе изменили схему движения двух трамваев

В Одессе изменили схему движения двух трамваев

Сегодня, в субботу, 27 мая 2023 года, в Одессе по техническим причинам временно изменена схема движения двух трамвайных маршрутов.

Как сообщает КП «Одесгорэлектротранс», изменения касаются маршрутов трамваев №7 и №12. В частности:

  • трамвай №7 сейчас курсирует от 11-й станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади и от улицы Паустовского до улицы Одария;
  • а трамвай №12 ходит от Тираспольской площади до Херсонского сквера.

Когда указанные трамваи вернутся к обычному курсу следования, на предприятии не сообщают.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как ездить в одесских трамваях и троллейбусах за полцены.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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