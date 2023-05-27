В Одессе изменили схему движения двух трамваев

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Приказ военных о посещении одесских пляжей разъяснил Братчук Вчера военные предоставили владельцам одесских пляжей приказ с условиями, при которых одесситам и гостям города смогут разрешить купаться в море. ПОДРОБНЕЕ