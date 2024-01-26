Электронный реестр военнообязанных: что это, как работает и что с ним не так

Больше всего претензий к новому проекту закона в том, что он позволяет собирать персональные данные лиц без их согласия. Речь идет о законопроекте №10062 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения».

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что законопроект позволит ВСУ ускорить обмен информацией, сбор, обработку и использование военных данных.

«Услуги и процессы для военнослужащих наконец полностью перейдут в удобный цифровой формат, который будет урегулирован законом», – прокомментировал он принятие нового закона.

Что же на самом деле изменяет этот закон и будет ли он способствовать усилению мобилизации? Как это часто случается, депутаты смешали все в кучу, ведь принятым нормативным документом изменения вносятся сразу в несколько законов. Поэтому для лучшего понимания разделим эти изменения условно на три блока, касающиеся реестра военнообязанных, процедуру получения статуса УБД и вопросу хранения данных.

Военный учет

На первый взгляд, кажется, что новый закон предусматривает создание электронного реестра военнообязанных. На самом же деле такой реестр существовал и до этого. Это предусмотрено Законом «О едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», принятым еще в 2017 году. Хотя и заработал этот реестр еле-еле в 2022 году. Это так называемая система «Оберiг», которая в идеале призвана, скорее, идентифицировать украинцев, не стоящих на военном учете. С одной стороны, эту систему долго внедряют, но сегодня речь идет лишь об определенных дополнениях к уже существующему закону.

Ранее отмечалось, что соответствующий реестр должен был работать на следующих принципах:

обязательность внесения в реестр сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах;

полнота и актуализация сведений реестра;

защищенность реестра.

Теперь прилагается еще один принцип: идентификация призывников, военнообязанных и резервистов. И именно с помощью реестра должно производиться оформление документов военного учета.

Еще до принятия нового закона в старой версии реестра содержалось немало персональных данных человека, в частности:

ФИО;

пол;

дата рождения;

место рождения;

место проживания/пребывания;

сведения о родителях;

сведения о семейном положении личности и членов семьи;

реквизиты паспорта, идентификационного кода;

сведения о работе;

оцифрованный образ лица;

сведения о датах выезда за пределы Украины и датах возвращения;

сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности);

сведения о привлечении к уголовной ответственности, о наличии или отсутствии судимости.

Интересно, что в соответствующий закон изменения вносились и раньше. Большая часть этих пунктов появилась еще в 2021 году, когда дополнения делались дважды в течение года. Вроде бы уже тогда отдавали себе отчет, что вскоре нужно будет усиливать мобилизационные мероприятия. Но, судя по всему, до конца дело не довели и до сих пор реестр полноценно не заработал. Впрочем, теперь перечень вносимых в реестр данных значительно расширяется. Согласно очередным изменениям в реестре также должны отображаться:

номера телефонов и адреса электронной почты военнообязанного;

сведения о наличии статуса ветерана войны;

сведения о владении иностранными языками;

сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружия;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

сведения о документах, дающих право на выезд из Украины;

сведения об удостоверении водителя на право управления транспортным средством;

сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, в том числе самодельными, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами;

сведения об умении управлять самолетом или водным транспортом (от водного мотоцикла и прогулочного судна до больших кораблей или наличия удостоверения члена палубной команды).

То есть в реестр добавляются данные, которые, во-первых, позволят легче связаться с человеком, во-вторых , позволяют понять, как лучше такого человека использовать.

Где будут брать персональные данные?

В новом законе появляется такое понятие как «электронный кабинет призывника». В нем человек сможет проверить свои данные или обновить их, не посещая ТЦК (территориальный центр комплектования).

Ранее упомянутый реестр формировался на основании, прежде всего, данных избирательных комиссий обо всех гражданах в возрасте 18-60 лет. Теперь дополнительный акцент делается на сведения от налоговой и миграционной служб.

Впрочем, и до этого времени органы ведения реестра имели право получать данные в электронном виде, в частности, от:

налоговой службы;

миграционной службы;

Министерства юстиции и органов регистрации актов гражданского состояния (РАГСы) в сфере миграции;

Госпогранслужбы;

Министерства здравоохранения;

Министерства образования;

Пенсионного фонда;

Нацполиции, прокуратуры, судебной администрации и т.д.

Все эти сведения будут вносить в электронный реестр военнообязанных «Оберiг» еще более тщательно.

Получение статусов

Важно понимать, что это не только реестр тех, кому могут послать повестку. В нем, в идеале, должны содержаться и данные всех, кто уже находится в рядах ВСУ. Это электронная база по каждому военному, где должна содержаться информация о службе, состоянии здоровья, медицинских осмотрах, о праве на имеющиеся статусы.

Следовательно, вторая часть нового закона касается изменений в порядке подтверждения статуса участника боевых действий. На сегодняшний день, например, получение инвалидности в результате войны и соответствующих льгот – это очень сложная и долгая процедура. И чтобы человек не бегал и не собирал бумажки на костылях, создается своего рода портал электронных услуг для таких лиц.

В идеале по новому закону уполномоченное лицо в воинской части должно в течение пяти дней вносить данные в реестр о выполнении боевых предписаний. Предполагается, что все данные о боевых заслугах будут сразу в компьютере и будут доступны соответствующим органам. Тогда не нужно будет собирать кучу документов и подтверждать свое участие в боевых действиях. Потому что иногда эти справки приходится ждать очень долго. Но как оно будет на практике, вопрос остается открытым. Если, например, данные о военном времени не внесут в электронную базу, что тогда? Возможно, это еще больше кому-то усложнит процедуру оформления соответствующего статуса. В любом случае, на выполнение этой нормы нового закона дополнительный порядок должен еще доработать Кабинет Министров.

Еще на тему: Какое денежное довольствие положено военнослужащим терробороны

Хранение данных

Третий блок закона условно посвящен хранению персональных данных и защищенности реестра. В первом варианте законопроекта об этом речь не шла. Но теперь, как сообщили в ряде изданий, закон предусматривает возможность использования зарубежных облачных технологий для хранения и обработки данных из реестров Министерства обороны Украины.

Теперь для этого могут использоваться облачные технологии стран НАТО. Отдельные депутаты высказались против такой нормы, отмечая, что хранить такие данные за рубежом опасно. Но закон все равно приняли. Авторы законопроекта отмечают, что так норма позволит защитить реестры от кибератак. К тому же, данные сохранятся, если вдруг соответствующие информационные центры попадут под ракетный обстрел.

После некоторых публичных споров всех попыталась успокоить заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

«Он размещен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет находиться на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, получил комплексную систему защиты информации», – сообщила чиновница в эфире телемарафона.

Кроме этого, некоторые эксперты выразили мнение, что закон неконституционным способом нормализует в целом вопрос сбора персональных данных без согласия самих людей. О том, что некоторые положения законопроекта не согласуются с действующими нормами Конституции, речь идет даже в заключении юридического управления аппарата Верховной Рады. Несмотря на это, закон все равно приняли.

Вывод

Подводя итог, можно отметить, что принципиальных изменений новый закон не несет. Разве что часть потенциальных призывников может испугать норма, предусматривающая, что номера их телефонов и адреса электронной почты появятся в обновленном реестре. Норма об облегчении получения статусов для ветеранов войны, скорее, положительна, хотя и пока недоработана. А норма о защите как персональных данных, так и защите реестра в целом остается на совести депутатов.

На момент написания этого материала принятый законопроект №10062 президент еще не подписал. Он вступит в силу только после того, как будет окончательно подписан и обнародован. Далее Кабинету Министров дается еще месяц на доработку и принятие дополнительных порядков и постановлений, направленных на реализацию закона. А реально все это может заработать и затронуть многих призывников только в связи с громким законопроектом о мобилизации. Когда и в каком виде его примут окончательно, пока что неизвестно.

Фото: dnepr.express