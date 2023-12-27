Новости Одессы и Одесской области

В Одессе официально презентовали первый трамвай-великан (фото)

В Одессе официально презентовали первый трамвай-великан (фото)

Сегодня, 27 декабря, в Одессе официально презентовали 26-метровый трамвай-великан. Это один из 13 трамваев, которые закупили для Одессы и производят на заводе в Днепре.

Как сообщили в Одесском горсовете, трамвай уже проходит испытания.

трамвай татра юг

Также в сообщении говорится, что этот новый трамвай «Татра-Юг» приобрели за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. В скором времени он начнет курсировать на одном из городских маршрутов.

По неофициальным данным, трамвай будет работать на маршруте №17.

трамвай татра юг
трамвай татра юг

Всего в городе ожидают 13 таких трехсекционных трамваев с низким полом.

Последний раз Татра в Одессе появилась 8 лет назад. Это был трамвай «Татра-Юг К1М» под бортовым номером «7012» 2015 года выпуска. А вагоны семейства «Одиссей» и «Одиссей Макс» не являются новыми вагонами — это модернизация старых Татр с заменой кузова и электроники.

Как рассказал мэр Геннадий Труханов, Одесса не впервые реализует аналогичные проекты с участием Евросоюза. Ведь раньше за средства Европейского банка реконструкции и развития приобрели 47 новых троллейбусов. А также в планах на средства Европейского инвестиционного банка приобрести электробусы.

Напомним, на выходных одесситы наблюдали, как новый трамвай уже проходил обкатку на улицах города.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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