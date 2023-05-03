Новости Одессы и Одесской области

Виновным в проседании спуска Маринеско может быть застройщик: ответ даст экспертиза

Виновным в проседании спуска Маринеско может быть застройщик: ответ даст экспертиза

1 миллион 140 тысяч гривен будет стоить экспертиза, которая определит причины проседания грунта на спуске Маринеско. Но без этого в городе могут отменить маршрут трамвая Север-Юг. А виноватым может оказаться застройщик.

Решение о выделении денег на экспертизы приняли на сессии Одесского горсовета 3 мая.

Вице-мэр Одессы Александр Филатов пояснил, что в 2019-2020 годах спуск Маринеско капитально ремонтировали, но уже в 2022 году рядом с домами №16 и №18 зафиксировали проседание асфальта.

Позже асфальт рядом с трамвайными путями восстановили, заодно обустроив на спуске водонапорный парапет. 

Но вскоре спуск просел еще больше, пострадала не только проезжая часть, но и трамвайные пути. По нем уже не могут ходить трехсекционные трамваи. При этом маршрут №7, соединяющий жилмассивы Котовского и Таирова (маршрут Север-Юг), могут и вовсе закрыть из соображений безопасности.

проседание грунта на спуске Маринеско

Экспертиза должна будет установить причину оползня, из-за которого проседает поверхность. предварительно в горсовете назвали срок для ее проведения —  два месяца. А обойдутся все необходимые работы в 1 миллион 140 тысяч гривен.

План работ комплекса противоаварийных мероприятий следующий:

  • инженерно-геологические исследования — 380 тысяч гривен;
  • расчет стойкости склона — 380 тысяч гривен;
  • устройство наблюдательной сети гидрогеологических скважин — 280 тысяч гривен;
  • обследование территории на наличие подземных пустот — 100 тысяч гривен.

При этом уже есть даже предполагаемый виновник оползневых процессов — строительная компания “Пространство”, которая ведет поблизости активное строительство высоток. 

Напомним что именно ее одесситы могут “благодарить” за что, что она лишила посетителей Приморского бульвара и бульвара Жванецкого видов на море, перекрыв его своими сооружениями.  

«В июле мы получим результат, и конечно, если в результате работы будет доказано, что есть вина «Пространства», конечно, что мы будем делать юридическую работу и обращаться по этому поводу к этой компании», — рассказал Александр Филатов.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что из-за проседания грунта на спуске Маринеско, в городе могут закрыть трамвайный маршрут «Север-Юг».

Му уже писали, что муниципальные власти Одессы планируют провести исследование, чтобы разобраться в причинах просадки грунта на спуске Маринеско.

Перед этим жители города обратили внимание, что на отремонтированном два года назад спуске Маринеско образовалась трещина, а прилегающий к трамвайным путям участок просел.

Засвидетельствовали это и журналисты “Одесской Жизни”, о чем сделали фоторепортаж с места.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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