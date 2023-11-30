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Пуск длинных трамваев по спуску Маринеско отменяется: причины

Пуск длинных трамваев по спуску Маринеско отменяется: причины

Запуск трехсекционных вагонов «Одиссей МАХ» по спуску Маринеско пока откладывается — несмотря на стабилизационные работы, которые провела компания-застройщик «Пространство», трамвайные рельсы продолжают проседать.

О проблеме в ходе сессии горсовета рассказал вице-мэр Александр Филатов.

По его словам, компания «Пространство», которая ведет строительство внизу спуска, на 95% завершила возведение обещанной подпорной стенки склона, однако это не дало нужного результата. В КП ОГЭТ опасаются пускать тяжелые трамваи «Одиссей МАХ» по проседающим рельсам.

«Они выполнили все, что обещали, еще неделя, и закончат, и у нас вроде как нет к ним претензий, но коллеги из «Одесгорэлектротранса» не согласны, они фиксируют проседание трамвайных путей, несмотря на то, что специалисты строительной академии говорят о стабилизации склона. Поэтому продолжаем наблюдать и искать выход из ситуации», — отметил Александр Филатов.

Таким образом, из-за проблем со спуском Маринеско эффективная работа трамвайного маршрута «Север-Юг» ставится под сомнение. Напомним, Одесса закупила под этот проект 13 трамвав-великанов от компании «Татра-Юг». Раньше по спуску Маринеско ходил магистральный трамвай №7, который связывает поселок Котовского с центром города и жилмассивом Таирова.

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Что известно о проблемах спуска Маринеско

Ремонт исторического спуска был начат осенью 2019 года и окончен в конце июля 2020-го года. В августе 2020 года на спуск вернулся долгожданный трамвай №12.  В 2023-м на проезжей части спуска образовались трещины, грунт начал проседать, а рельсы просели. В мэрии предположили, что почва на спуске Маринеско проседает по вине строительной компании “Пространство”, которая активно застраивает окрестные территории высотками.

В мае 2023-го в мэрии заявили, что нужно провести срочную комплексную экспертизу, поскольку процесс разрушения продолжается. На обследование склона из городского бюджета выделили 1 миллион 140 тысяч грн. Специалисты пришли к выводу, что стабилизировать его поможет подпорная стенка. Проблему планировали решить уже к сентябрю. Тогда же были изменены 7-й и 12-й трамвайные маршруты.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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