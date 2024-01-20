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Одесский Деволановский: ремонт спуска заканчивается или продолжается? (фоторепортаж)

Одесский Деволановский: ремонт спуска заканчивается или продолжается? (фоторепортаж)

Время от времени нам сообщают какую-то очередную новость о давней одесской улице, вернее, спуске. Речь идет о Деволановском, который начали ремонтировать до войны и продолжили во время нее… Что там сейчас?

На фоне изуродованных домов

Свежая новость: Деволановский будет перекрыт до 31 мая. Перед этим речь шла о том, что там уже кладут брусчатку.

Мы побывали на Деволановском спуске как-то «не вовремя»: шел дождь, еще и приближался гололед. Такая погода, как вы догадались, не прибавила несчастному Деволановскому красоты… Однако речь идет о завершении второго этапа капитального ремонта Деволановского спуска, который горожане все еще привычно называют канавой.

Девоановский спуск, щит
Деволановский скуск, после дождя
Дом на Деволановском спуске
На Девоановском спуске в Одессе

…Да, брусчатку мы встретили. Но это пока островки. Которые, кстати, на фоне изуродованных домов – это тоже та еще «красота». Напомним, что до этого спуск выстелили бетоном.

«Руины, якобы «затягивающие» начало ремонта Деволановского спуска 2020 года, так и остались «на своих местах»,

– сообщает депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Будет ли улица-парковка?

Покрытие брусчаткой в горсовете обосновали тем, что оно «позволит открыть движение транспорта по спуску, уменьшив транспортную нагрузку на другие улицы, а также предотвратить подтопление Таможенной площади и улицы Приморской».

На Деволановском спуске в Одессе
Деволановский спуск, ремонт
Ремонт на Деволановском спуске
Брусчатка на Деволановском спуске

Это уместно сейчас, во время войны?

«Заканчивается ремонт на Деволановском спуске. В мэрии говорят, что там построены два больших коллектора, которые собирают воду во время дождей. И это круто, это правильно, чтобы не затапливало Таможенную площадь. Но большая часть этих работ была сделана до войны, до вторжения, а сейчас в мэрии решили доделать этот ремонт и закончить верхний слой, уложить там знаменитую брусчатку. Я считаю, что это не улучшит транспортную ситуацию, ведь большинство водителей продолжит пользоваться Польским спуском. Я прогнозирую, что это просто будет такая улица-парковка. То есть мы почти за 200 млн грн. сделали новую бесплатную парковку»,

– считает Петр Обухов.

Деволановский – в ожидании

Да нет, и сам ремонт, как оказалось, вовсе не заканчивается. Ведь на днях нам сообщили, как указано выше, о том, что он будет продолжаться до начала лета…

«В связи с проведением капитального ремонта Деволановского спуска в городе Одессе, до 31 мая 2024 продолжено временное закрытие движения автотранспорта на участке от улице Еврейской к Карантинному спуску»,

– говорится в официальном сообщении.

Забор на Еврейской

Забор на улице Еврейской

Из «новостей» мы увидели забор со стороны улицы Еврейской – там, где кончается (для кого-то – начинается) Деволановский спуск. Как это все выглядит – смотрите на наших фото:

Одесский Деволановский спуск, январь 2024 года
Деволановский спуск, затянувшийся ремонт
Одесский Деволановский спуск, развалины домов

А сам перекрытый Деволановский снова в ожидании – то ли окончания ремонта, то ли его продолжения…

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