В Одесі розпочнуться ремонтні роботи на узвозі Маринеско

Про це стало відомо під час засідання виконкому Одеської міськради.

Замовником робіт виступило КП “Одесміськелектротранс”, оскільки через зсув ґрунту пошкодження зазнали трамвайні колії й це вплинуло на роботу трамваїв на даному маршруті.

Просідання ґрунту зафіксували на ділянці дороги між будинками №16 та №18. Як сказав мер Геннадій Труханов, зсуви ґрунту зафіксували уже після початку повномасштабної війни.

За словами мера, узвіз Маринеска був капітально відремонтований, роботи виконані якісно з розрахунком на мирний час. А зсуви у бік моря були зафіксовані уже після початку війни.

Окрім того, під схилом виявили старі дренажні канали, які були неправильно законсервовані. І знаходяться вони орієнтовно під тією ділянкою дороги, яка й просіла. На думку експертів, руйнування каналів може впливати на просідання дороги й трамвайної колії.

Будівельна компанія, яка зводить житловий комплекс на узвозі, робить підпірну стіну, аби стабілізувати схил. Після стабілізаційних робіт почнуть виконувати ремонт пошкодженої ділянки дороги.

За словами мера, ремонт може бути завершений уже влітку цього року, після чого на маршрут “Північ-Південь” повернуться багатосекційні трамвайні вагони “Одіссей Макс”. Адже аби зменшити навантаження на пошкоджену ділянку на узвозі, багатосекційні трамвайні вагони були зняті з маршруту №7. Хоча для цього найдовшого маршруту Одеси розроблялися ці вагони та закуповуються нові “Татри”.

Нагадаємо, експертні роботи з встановлення причин просідання дороги, коштували міському бюджету 1 мільйон 140 тисяч гривень. Скільки коштуватиме проєкт та ремонт, на виконкомі не уточнювали.

Що відомо про проблеми спуску Маринеско

Ремонт історичного узвозу було розпочато восени 2019 року та закінчено наприкінці липня 2020-го року. У серпні 2020 року на узвіз повернувся довгоочікуваний трамвай №12. 2023-го на проїжджій частині спуску утворилися тріщини, ґрунт почав просідати, а рейки просіли. У мерії припустили, ґрунт на спуску Маринеско просідає з вини будівельної компанії «Простір», яка активно забудовує навколишні території висотками.

У травні 2023-го у мерії заявили, що потрібно провести термінову комплексну експертизу, оскільки процес руйнування триває. Фахівці-експерти дійшли висновку, що стабілізувати його допоможе підпірна стінка. Проблему планували вирішити вже у вересні. Тоді ж було змінено 7-й та 12-й трамвайні маршрути.