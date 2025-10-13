Ключевые моменты:

В управление АРМА переданы два известных одесских отеля — «Аркадия» и «Одесса». Они находятся в курортной зоне рядом с пляжами.

Отели продолжают работу, но сейчас государство ищет профессиональных управителей, которые смогут эффективно ими распоряжаться.

Желающие управлять этими объектами могут подать свои предложения до 21 октября.

Гостиницы в Одессе переданы АРМА: кто сможет ими управлять?

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило о старте консультаций по передаче в управление двух отельных комплексов в Одессе. Речь идет об объектах, арестованных по решению Печерского районного суда Киева в рамках уголовных производств.

АРМА собирает предложения от потенциальных управителей — частных компаний или профессиональных операторов гостиничного бизнеса. Все желающие могут подать свою заявку на официальном сайте агентства, заполнив форму в разделе «Конкурсы для управителей».

Гостиница «Аркадия» — это большой апарт-комплекс общей площадью более 10 700 кв. м. В нём — 287 номеров пяти категорий, банкетный зал на 150 человек, конференц-залы площадью от 40 до 170 кв. м (вместимостью до 200 человек).

Гостиница «ОК Одесса» — бизнес-отель площадью 6 490 кв. м с 175 номерами, семью банкетными залами (включая зал на 600 человек) и концертным залом на 1 000 мест. В 2012 году в отеле провели реконструкцию. Также предусмотрена открытая парковка.

Оба комплекса расположены в престижной курортной части Одессы — недалеко от пляжей и популярных туристических маршрутов. Несмотря на передачу в управление АРМА, они продолжают работу.

Потенциальным управителем нужно отправить свои предложения до 21 октября 2025 года.

