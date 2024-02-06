Новости Одессы и Одесской области

Лишила государство санатория «Куяльник»: кого в этом подозревают

Лишила государство санатория «Куяльник»: кого в этом подозревают

Правоохранители сообщили подозрение государственному регистратору, которая провернула махинацию с отчуждением из госсобственности одесского санатория «Куяльник» стоимостью около 1 млрд грн.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

По данным следствия, госрегистратор в 2019 году без наличия правовых оснований зарегистрировала за частным предприятием право собственности на земли санатория имени Горького и имущество санатория «Куяльник».

В результате таких действий государству нанесен около 1 млрд грн ущерба. Сейчас все имущество санатория возвращено в собственность государству в лице Фонда госимущества Украины. А земли санатория имени Горького стоимостью 48 млн грн. передали в собственность громады Одессы.

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На основании собранных доказательств руководитель Одесской областной прокуратуры подписал и сообщил о подозрении государственному регистратору.

Действия фигурантки квалифицированы по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее суд при вмешательстве прокуратуры вернул в коммунальную собственность помещение Одесской областной филармонии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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