Лишила государство санатория «Куяльник»: кого в этом подозревают

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

По данным следствия, госрегистратор в 2019 году без наличия правовых оснований зарегистрировала за частным предприятием право собственности на земли санатория имени Горького и имущество санатория «Куяльник».

В результате таких действий государству нанесен около 1 млрд грн ущерба. Сейчас все имущество санатория возвращено в собственность государству в лице Фонда госимущества Украины. А земли санатория имени Горького стоимостью 48 млн грн. передали в собственность громады Одессы.

На основании собранных доказательств руководитель Одесской областной прокуратуры подписал и сообщил о подозрении государственному регистратору.

Действия фигурантки квалифицированы по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее суд при вмешательстве прокуратуры вернул в коммунальную собственность помещение Одесской областной филармонии.