Ключевые моменты:

С 2018 года Труханов находится в санкционных списках России как гражданин Украины.

В течение двенадцати лет проходил самые жесткие проверки, в частности на предмет двойного гражданства.

Подробности заявления Труханова

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что истории о его «российском паспорте» появляются стабильно раз в несколько лет, особенно в предвыборные периоды или во время значимых политических событий. Он подчеркнул, что имеет документы как украинских, так и российских органов, которые подтверждают: российского гражданства у него никогда не было и сейчас нет.

Мэр добавил, что с 2018 года фигурирует в санкционных списках России исключительно как гражданин Украины. По его словам, возглавляя город с населением более миллиона жителей, он проходил максимальные уровни проверок всех украинских спецслужб и департаментов. Ни один из этих контрольных органов не выявил фактов наличия другого гражданства.

В то же время в сети распространяется информация, что Труханова хотят лишить украинского гражданства.