Ключевые моменты:

Отель в Приморском районе Одессы не платил аренду земли три года.

Суд взыскал 2,8 млн грн, средства возвращены в бюджет.

Подозрение директору ООО за застройку на «Ланжероне» и ущерб в 20 млн грн.

Не заключали договор аренды и не платила за землю

Суд принял решение и обязал предприятие, владеющее гостиницей в Приморском районе Одессы, вернуть более 2,8 миллиона гривен. А все из-за незаконного использования земельного участка.

По информации пресс-службы Одесской областной прокуратуры, компания, владеющая гостиницей площадью более 7 тысяч кв. м на улице Генуэзской, не заключала договор аренды и не платила за землю. Соответственно предприятие фактически безвозмездно пользовалось участком территориального общества площадью 0,38 га. Это в свою очередь привело к потерям бюджета города и стало основанием для обращения в суд.

Добавим, что исполнение судебного решения уже завершено и средства перечислены в местный бюджет.

Напомним, недавно прокуратура сообщила о подозрении директору ООО, незаконно построившему часть гостиничного комплекса на земле вдоль набережной пляжа «Ланжерон».

Отель начал работать с 2022 года, получает прибыль, однако бесплатно использует дополнительные 0,0823 га земли. В результате предприятие нанесло Одесской общине ущерб, превышающий 20 миллионов гривен.