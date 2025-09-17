Ключевые моменты :

Отель «Бристоль» в Одессе, пострадавший от российского удара, снова открылся после восстановления.

Гостям гарантируют безопасность — охрана, видеонаблюдение и укрытие.

Здание — историческая архитектурная достопримечательность и один из символов города.

В отеле доступны эксклюзивные номера, SPA-центр и современные конференц-залы .

Отель восстановили после обстрела

“Мы вновь открыли двери легендарного отеля — символа элегантности, силы и настоящего одесского гостеприимства”, — сообщили на странице отеля “Бристоль” в фейсбук.

В администрации отметили, что для безопасности гостей предусмотрены круглосуточная охрана, видеонаблюдение и оборудованное укрытие.

Бристоль — это часть истории Одессы

«Бристоль» — одна из архитектурных жемчужин Одессы, история которой насчитывает более века, и в разные годы его двери открывались для знаменитых писателей, актеров и политиков. Здание было построено в стиле необарокко двумя именитыми архитекторами: Александром Бернардацци и Адольфом Минкусом.

Это единственный отель в городе, который располагает двумя президентскими люксами, а также эксклюзивными тематическими номерами от ведущих мировых дизайнеров Fendi, Missoni и Ralph Lauren. В отеле представлено 113 апартаментов, SPA-центр с панорамным видом на город, ball-room и три конференц-зала.

Его возрождение началось в 2002 году, когда Vertex Hotel Group выкупила заброшенное здание и начала восьмилетнюю реконструкцию, вложив $17,5 млн.

К сожалению, вся эта роскошь и красота пострадали от значительных повреждений после российского ракетного обстрела 31 января 2025 года. Были ранены сотрудники отеля, но, к счастью, никто не погиб.

