«Думская» сообщила о принятом комиссией при президенте решении о лишении гражданства Труханова.

Источник ZN.UA, приближенный к комиссии, опроверг эту информацию.

Что известно на данный момент

Издание «Думская» сообщает, что комиссия при президенте приняла решение лишить украинского гражданства городского голову Одессы Геннадия Труханова. Согласно этой информации, окончательное решение должен принять президент Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.

При этом, ZN.UA со ссылкой на источник, приближенный к этой комиссии, сообщило противоположную информацию: комиссией не рассматривалось и не принималось решение в отношении Труханова.

На момент публикации ни Офис президента, ни сама комиссия не обнародовали официальных заявлений по ситуации с мэром Одессы.

В случае лишения гражданства, согласно статье 79 Закона «О местном самоуправлении в Украине», полномочия городского головы прекращаются автоматически без отдельного решения суда или горсовета.

Действующий исполняющий обязанности мэра Игорь Коваль заявил, что Труханов находится в Одессе и продолжает исполнять свои обязанности.

