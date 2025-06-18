Ключевые моменты

Киевский районный суд Одессы принял решение о передаче ООО «Черноморский рыбный порт» в управление АРМА;

Игорь Коломойский потерял контроль над значительным количеством своих ключевых активов

Порт Коломойского арестовали и передали АРМА

Решение принял Киевский районный суд Одессы 29 мая 2025 года в рамках уголовного производства о незаконном захвате акватории порта.

По данным следствия, в 2019 году представители компании в сговоре с государственным регистратором незаконно переоформили на себя объекты портовой инфраструктуры, принадлежащие Фонду госимущества Украины. Речь идёт о 31 000 м² государственной недвижимости, включая сооружения и землю. В результате корабельные сборы поступали не в бюджет, а третьим лицам.

Суд признал причалы и акваторию единым неделимым комплексом, запретив любые действия по их передаче или отчуждению. Несмотря на это, представители «ЧРП» утверждают, что решение может повлечь финансовые потери как для компании, так и для государства.

ООО «Черноморский рыбный порт» считается одним из ключевых контейнерных хабов Украины. С ним сотрудничают Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, CMA CGM, COSCO и другие мировые перевозчики, которые теперь рассматривают изменение маршрутов из-за юридической нестабильности.

Согласно реестрам, владельцем «ЧРП» является ЧАО «Антарктика», подконтрольное Юрию Киперману, партнёру Игоря Коломойского. Учредителями «Антарктики» выступают оффшорные структуры, фигурирующие в лондонском процессе «Коломойский против Привата».

Справка ОЖ

Игорь Коломойский с сентября 2023 года находится под арестом по обвинениям в мошенничестве, отмывании средств, связанных с национализированным «ПриватБанком», и организации покушения. В 2025 году против него введены санкции СНБО за угрозу нацбезопасности. За время пребывания в СИЗО олигарх потерял контроль над значительным количеством своих ключевых активов.

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