Ключевые моменты:

Запуск муниципальной грантовой школы в Одессе 7 января для мотивированных жителей, ветеранов и активистов.

Цель: учить привлекать финансирование, превращать идеи в проекты, менять город.

Программа: 5 интенсивных занятий – от SMART-целей и логики проектов до бюджета, поиска доноров.

Для людей, стремящихся к развитию

7 января в Одессе запустили муниципальную грантовую школу для мотивированных людей, стремящихся к росту для себя и города, включая ветеранов.

По словам заместителя начальника Одесской городской военной администрации Ольги Лозовой, гранты дают мощный толчок общине. Это ведь новые перспективы и рабочие места.

Организаторы обещают, что обучение будет интенсивным и практичным. Програма рассчитана на тех, кто хочет воплощать идеи, привлекать финансирование и менять город. К слову, участники овладеют этапами от выявления проблемы и постановки SMART-целей до построения логики преобразований.

Программа включает в себя управление бюджетом и ресурсами, поиск доноров и партнеров, написание убедительных текстов, а также коммуникацию, умение кратко презентовать идею и подготовку публичных выступлений.

Ну а кульминацией пяти занятий станет защита собственных проектов, готовых к грантовым конкурсам и внедрение в общество.

Напомним, грантовая программа «ВідновиДІМ» действует 2 года для ОСМД с поврежденными от войны домами. За средства можно восстанавливать крыши, фасады, окна, двери, сети, лифты. Однако в Одессе только 3 ОСМД воспользовались этой программой.

Также читайте: Аренда коммунальной земли «по-одесски», или почему земля в центре города подешевела втрое.