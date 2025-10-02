Ключевые моменты:

Обвиняемый остался под стражей на 60 суток.

Весь процесс по этому делу будет проходить в закрытом режиме.

Убийство произошло 14 марта 2025 года, нападавший выстрелил в Ганула дважды на глазах у прохожих.

Основная часть

Шалаеву инкриминируют умышленное убийство по заказу и незаконное обращение с оружием. Следствие сообщает, что он получил пистолет Макарова и боеприпасы, действовал под видом правоохранителя по указанию лиц, сотрудничающих с Россией.

Во время подготовительного заседания суд рассмотрел ряд вопросов:

призначення судового розгляду,

продление содержания под стражей

ходатайство защиты о закрытом режиме слушания.

Прокурор убедительно доказала, что Сергей Шалаев может скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей. В связи с этим она ходатайствовала о продлении ему содержания под стражей.

Адвокат обвиняемого просила суд назначить закрытое рассмотрение дела, ссылаясь на риски для национальной безопасности, поскольку в материалах дела присутствует военная и конфиденциальная информация.

Впрочем, потерпевшие — в частности, жена и отец Демьяна Ганула — категорически возражали против проведения суда в закрытом режиме и настаивали на открытом рассмотрении дела. Они считали необходимым, чтобы общедоступность процесса помогла установить справедливость.

В итоге суд принял решение: содержание под стражей Сергея Шалаева продлено еще на 60 суток, но судебное разбирательство в целом будет проходить в закрытом режиме.

