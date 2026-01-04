Для кого создана программа и почему она необходима

Программа касается всех украинцев, которым на 1 января 2026 уже исполнилось 40 лет, а также тех, кто в этом году отметит этот юбилей.

Главная цель скрининга – помочь людям своевременно проверить свое здоровье: сердце, сосуды, уровень сахара в крови и психическое состояние. Особое внимание уделяют выявлению депрессии и проблем, связанных с длительным стрессом.

В Минздраве отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет – самые распространенные заболевания среди украинцев. В то же время, ранняя диагностика этих болезней может снизить риск преждевременной смерти на 60%.

Проверка психического здоровья тоже очень важна, ведь война долгое время влияет на жизнь и самочувствие украинцев. Риски возникновения этих заболеваний у людей значительно возрастают после сорока лет.

Входящий в скрининг

Скрининг предполагает физическое обследование, анкетирование с оценкой рисков, а также ряд лабораторных исследований, позволяющих оценить работу сердца, сосудов и почек. При необходимости будут выполняться и дополнительные обследования – например, ЭКГ или суточный мониторинг давления.

После скрининга человек получит персональные рекомендации. А при необходимости – назначение нужных лекарственных средств. Прежде всего, тех, которые можно получить через программу «Доступные лекарства» бесплатно или с частичной доплатой.

Как получить деньги на обследование

Каждый украинец от 40 лет и старше получит приглашение на скрининг в приложении «Дія». Это произойдет на 30-е сутки после его дня рождения. Затем необходимо заказать «Дія.Карточка» в приложении. За семь дней на нее поступят средства – 2000 гривен. Их можно использовать только для прохождения «Скрининга здоровья 40+».

Если человек «Дія» не пользуется, то для открытия карты следует обратиться в отделение банка или ЦНАП.

Пройти скрининг можно в государственных, коммунальных и частных клиниках, у которых есть договор с Министерством здравоохранения. Место регистрации не имеет значения.

Полный список медицинских учреждений и доступных обследований размещен на сайте screening.moz.gov.ua.

Читайте также: