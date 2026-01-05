Ключевые моменты:

В частной стоматологической клинике Одессы ребенок скончался после лечения зубов под общей анестезией.

Мальчик не очнулся после процедуры.

Ребенка срочно госпитализировали в областную детскую больницу, где он умер.

Предварительная причина – анафилактический шок

4 января в частной стоматологической клинике Одессы 5-летний мальчик скончался после процедуры лечения зубов под общей анестезией. Предварительная причина – анафилактический шок.

Известно, что ребенок проходил стоматологическое лечение с использованием общей анестезии, но после завершения процедуры мальчик после наркоза не проснулся.

Пациента срочно доставили в областную детскую больницу, где, к сожалению, он умер.

Следует отметить, что седацию часто используют для лечения зубов маленьких пациентов. Общий наркоз рекомендуют детям, которые не могут сидеть без движения и боятся лечить зубы под местной анестезией. Перед процедурой требуются обследования: ЭКГ, анализы крови.

Общая анестезия в стоматологии имеет четкие противопоказания:

Декомпенсированные хронические болезни: сахарный диабет, артериальная гипертензия, острые ОРВИ или другие инфекции.

Недавние инфаркты миокарда (менее 3-6 месяцев) или инсульты.

Аллергия или непереносимость анестетиков, что может вызвать анафилактический шок.

Нарушение свертывания крови, острый лейкоз.

Патологии сердца, сосудов, печени, почек или проблемы с дыханием.

Эпилепсия, из-за риска приступов во время процедуры.

Анатомические особенности дыхательных путей.

