Ключевые моменты:
- В частной стоматологической клинике Одессы ребенок скончался после лечения зубов под общей анестезией.
- Мальчик не очнулся после процедуры.
- Ребенка срочно госпитализировали в областную детскую больницу, где он умер.
Предварительная причина – анафилактический шок
4 января в частной стоматологической клинике Одессы 5-летний мальчик скончался после процедуры лечения зубов под общей анестезией. Предварительная причина – анафилактический шок.
Известно, что ребенок проходил стоматологическое лечение с использованием общей анестезии, но после завершения процедуры мальчик после наркоза не проснулся.
Пациента срочно доставили в областную детскую больницу, где, к сожалению, он умер.
Следует отметить, что седацию часто используют для лечения зубов маленьких пациентов. Общий наркоз рекомендуют детям, которые не могут сидеть без движения и боятся лечить зубы под местной анестезией. Перед процедурой требуются обследования: ЭКГ, анализы крови.
Общая анестезия в стоматологии имеет четкие противопоказания:
- Декомпенсированные хронические болезни: сахарный диабет, артериальная гипертензия, острые ОРВИ или другие инфекции.
- Недавние инфаркты миокарда (менее 3-6 месяцев) или инсульты.
- Аллергия или непереносимость анестетиков, что может вызвать анафилактический шок.
- Нарушение свертывания крови, острый лейкоз.
- Патологии сердца, сосудов, печени, почек или проблемы с дыханием.
- Эпилепсия, из-за риска приступов во время процедуры.
- Анатомические особенности дыхательных путей.
