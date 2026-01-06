Ключевые моменты:
- Одесса заключила Меморандум о сотрудничестве с Helsi.
- Развитие услуг для пациентов и врачей.
- Оптимизация взаимодействия через цифровые инструменты.
- Быстрые стандартизированные аналитические отчеты – меньше ручной отчетности, более оперативные управленческие решения.
- Удобное цифровое сопровождение ветеранов.
Удобный сервис для ветеранов
По информации пресс-службы Одесского городского совета, Департамент здравоохранения подписал Меморандум о сотрудничестве с Helsi – ведущей медицинской информационной системой в Украине.
В целом этот документ направлен на внедрение инновационных цифровых технологий в медицинскую сферу.
Добавим, что сотрудничество предполагает развитие сервисов для пациентов и врачей, в частности, оптимизацию взаимодействия между городскими медучреждениями и жителями через современные цифровые инструменты.
Соответственно, появится возможность быстро получать стандартизированные аналитические отчеты, что уменьшит объем бумажной и ручной отчетности и облегчит принятие оперативных управленческих решений.
Отдельный упор делается на удобном цифровом сервисе для медицинского сопровождения ветеранов.
Таким образом, партнерство с Helsi обеспечит четкий путь получения помощи: онлайн-запись, понятная последовательность шагов и организованное сопровождение в подключенных заведениях — с минимальной бюрократией и максимальной поддержкой.
