Ключевые моменты:

Одесса заключила Меморандум о сотрудничестве с Helsi.

Развитие услуг для пациентов и врачей.

Оптимизация взаимодействия через цифровые инструменты.

Быстрые стандартизированные аналитические отчеты – меньше ручной отчетности, более оперативные управленческие решения.

Удобное цифровое сопровождение ветеранов.

Удобный сервис для ветеранов

По информации пресс-службы Одесского городского совета, Департамент здравоохранения подписал Меморандум о сотрудничестве с Helsi – ведущей медицинской информационной системой в Украине.

В целом этот документ направлен на внедрение инновационных цифровых технологий в медицинскую сферу.

Добавим, что сотрудничество предполагает развитие сервисов для пациентов и врачей, в частности, оптимизацию взаимодействия между городскими медучреждениями и жителями через современные цифровые инструменты.

Соответственно, появится возможность быстро получать стандартизированные аналитические отчеты, что уменьшит объем бумажной и ручной отчетности и облегчит принятие оперативных управленческих решений.

Отдельный упор делается на удобном цифровом сервисе для медицинского сопровождения ветеранов.

Таким образом, партнерство с Helsi обеспечит четкий путь получения помощи: онлайн-запись, понятная последовательность шагов и организованное сопровождение в подключенных заведениях — с минимальной бюрократией и максимальной поддержкой.

