Ключевые моменты

В конце ноября на одесском Привозе многолюдно и атмосферно: горожане приходят не только за продуктами, но и «посмотреть на людей», особенно во время отключений света.

Продавцы шутят с покупателями, а покупатели — с ценами: сало, которое вызвало восторг у мужчины, продавщица в шутку «оценяет» по премиум-тарифу — с 250 до 300 грн.

Овощи, фрукты, мясо, рыба и сыры на Привозе имеют широкий диапазон цен: от доступных сезонных продуктов до более дорогих деликатесов.

Сало по премиальной цене

Вот такая картинка!

На Привозе мужчина подходит к прилавку с салом, любуется так, будто перед ним шедевр:

– Какое сало! Какое сало! Картинка, а не сало. Сколько стоит?

– Триста гривен, – говорит продавщица.

– Триста? Недавно же было 250…

Она пожимает плечами:

– Вы же сами напросились. Такие дифирамбы — это уже премиальная цена.

Мужчина сразу притихает, становится серьёзным:

– Хорошо-хорошо… Взвесьте мне килограмм. И я теперь помолчу. А то ещё что-то скажу — и вы мне четыреста выставите.

А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25–45 грн;

лук – 25–40 грн;

помидоры – 25–80 грн;

свёкла – 25–50 грн;

кабачки – 20–45 грн;

огурцы – 25–55 грн;

сладкий перец – 30–70 грн;

баклажаны – 30–70 грн;

капуста – 25–45 грн;

чеснок – 120–140 грн;

морковь – 25–40 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):

яблоки – 30–60 грн;

груши – 35–70 грн;

бананы – 60–70 грн;

грейпфруты – 60–100 грн;

гранаты – 180–230 грн;

лимоны – 80–130 грн;

виноград – 50–100 грн;

хурма – 90–180 грн;

апельсины – 60–130 грн;

мандарины – 70–150 грн;

клубника – 180–220 грн;

персики – 50–100 грн;

абрикосы – 50–90 грн;

сливы – 25–60 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) – 50–100 грн;

брынза – 200–270 грн;

сыр – 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина–телятина:

задняя часть – 250–290 грн;

телячья шея – 200–220 грн;

рёбра – 130–170 грн;

антрекот – 180–220 грн;

Свинина:

задняя часть – 200–230 грн;

шея – 280–300 грн;

лопатка – 220–250 грн;

рёбра – 210–220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70–250 грн;

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») – 120–300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик – 50–100 грн;

караси – 70–100 грн;

лобань (морской пеленгас) – 90–150 грн;

судак – 150–250 грн;

карп – 90–160 грн.

Фото авторки