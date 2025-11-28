Ключевые моменты
- В конце ноября на одесском Привозе многолюдно и атмосферно: горожане приходят не только за продуктами, но и «посмотреть на людей», особенно во время отключений света.
- Продавцы шутят с покупателями, а покупатели — с ценами: сало, которое вызвало восторг у мужчины, продавщица в шутку «оценяет» по премиум-тарифу — с 250 до 300 грн.
- Овощи, фрукты, мясо, рыба и сыры на Привозе имеют широкий диапазон цен: от доступных сезонных продуктов до более дорогих деликатесов.
Сало по премиальной цене
Вот такая картинка!
На Привозе мужчина подходит к прилавку с салом, любуется так, будто перед ним шедевр:
– Какое сало! Какое сало! Картинка, а не сало. Сколько стоит?
– Триста гривен, – говорит продавщица.
– Триста? Недавно же было 250…
Она пожимает плечами:
– Вы же сами напросились. Такие дифирамбы — это уже премиальная цена.
Мужчина сразу притихает, становится серьёзным:
– Хорошо-хорошо… Взвесьте мне килограмм. И я теперь помолчу. А то ещё что-то скажу — и вы мне четыреста выставите.
А что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–45 грн;
- лук – 25–40 грн;
- помидоры – 25–80 грн;
- свёкла – 25–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–55 грн;
- сладкий перец – 30–70 грн;
- баклажаны – 30–70 грн;
- капуста – 25–45 грн;
- чеснок – 120–140 грн;
- морковь – 25–40 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):
- яблоки – 30–60 грн;
- груши – 35–70 грн;
- бананы – 60–70 грн;
- грейпфруты – 60–100 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–130 грн;
- виноград – 50–100 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- мандарины – 70–150 грн;
- клубника – 180–220 грн;
- персики – 50–100 грн;
- абрикосы – 50–90 грн;
- сливы – 25–60 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) – 50–100 грн;
- брынза – 200–270 грн;
- сыр – 100–160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина–телятина:
- задняя часть – 250–290 грн;
- телячья шея – 200–220 грн;
- рёбра – 130–170 грн;
- антрекот – 180–220 грн;
Свинина:
- задняя часть – 200–230 грн;
- шея – 280–300 грн;
- лопатка – 220–250 грн;
- рёбра – 210–220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70–250 грн;
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») – 120–300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик – 50–100 грн;
- караси – 70–100 грн;
- лобань (морской пеленгас) – 90–150 грн;
- судак – 150–250 грн;
- карп – 90–160 грн.
Фото авторки
