Мемы про мирный план

Какими бы ни были последние события, украинцы остаются верны себе – и неизменно реагируют на происходящее с юмором. Сейчас шутят о «мирном плане», который США подготовили вместе с россиянами. А мы собрали для вас свежую подборку самых актуальных мемов.

Кропотливая работа…

Мирний план, жарти та меми

Мем про мирний план

Бизнесмен Ермак и Рубио-козак:

Єрмак та Рубіо

Кто ты, Виткофф?..

Засланий казачок

А Буданов все знает…

Буданов знає

План мирного соглашения…

Мирний план

…И реакция украинцев:

Реакція на мирний план

