Ключевые моменты:
- Сегодня, 19 января, в Одессе продолжают курсировать социальные автобусы вместо электротранспорта.
- Проезд для жителей города в социальных автобусах остается бесплатным.
- Часть маршрутов запущена при поддержке проекта Минразвития «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».
- В городе работает Информационный центр, где можно узнать графики движения и оставить жалобы или предложения.
Как напоминают в одесской мэрии, проезд в социальных автобусах для населения бесплатный.
Социальные автобусы продолжают курсировать по следующим маршрутам:
Помимо этого, в Одессе продолжает работу Информационный центр. Здесь можно узнать о схемах и графике движения, времени работы автобусов. Также по данным номерам принимаются жалобы и предложения по работе социальных маршрутов. Диспетчеры информационного центра будут работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.
Телефоны Центра:
- 048 7 886 886;
- 048 717 54 54;
- 094 921 98 86.
Напомним, с 15 января в Одессе начали работу еще два социальных автобусных маршрута.
Читайте также: 50 миллионов за бесплатный проезд: Одесса выделяет дополнительные деньги на автобусы.
Спросить AI: