Ключевые моменты:

Сегодня, 19 января, в Одессе продолжают курсировать социальные автобусы вместо электротранспорта.

Проезд для жителей города в социальных автобусах остается бесплатным.

Часть маршрутов запущена при поддержке проекта Минразвития «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».

В городе работает Информационный центр, где можно узнать графики движения и оставить жалобы или предложения.

Как напоминают в одесской мэрии, проезд в социальных автобусах для населения бесплатный.

Социальные автобусы продолжают курсировать по следующим маршрутам:

Помимо этого, в Одессе продолжает работу Информационный центр. Здесь можно узнать о схемах и графике движения, времени работы автобусов. Также по данным номерам принимаются жалобы и предложения по работе социальных маршрутов. Диспетчеры информационного центра будут работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Телефоны Центра:

048 7 886 886;

048 717 54 54;

094 921 98 86.

Напомним, с 15 января в Одессе начали работу еще два социальных автобусных маршрута.

Читайте также: 50 миллионов за бесплатный проезд: Одесса выделяет дополнительные деньги на автобусы.