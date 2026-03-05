Ключевые моменты:

В городе запустили новый социальный маршрут №10к.

Также продлили маршрут №15 и увеличили количество рейсов на маршрутах №10 и №17.

Обновлено расписание автобусов, которые заменяют троллейбусы на нескольких направлениях.

Социальные маршруты в Одессе: новый автобус №10к

В Одессе продолжили развивать сеть социальных автобусных маршрутов, которые временно работают вместо троллейбусов. Главным нововведением стал запуск нового маршрута №10к. Автобусы курсируют между Пересыпским мостом и улицей Ришельевской.

В пресс-службе городского совета опубликовали обновленное расписание движения бесплатных автобусов по будням по маршрутам троллейбусов:

№3 (трол) «ст. Залог I — Парк Шевченко»

Отправление от ст. Залог I: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:50, 1.

Отправление от Парка Шевченко: 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:5 19:10, 19:50.

№8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16 18:40, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16 18:30, 19:15, 20:00.

№9 (трол.) «ул. Инглези — ул. Ришельевская»

Отправление от ул. Ингле: 06:30, 06:42, 06:54, 07:06, 07:18, 07:30, 07:42, 07:54, 08:06, 08:18, 08:30, 08:42, 08:54, 09 09:42, 09:54, 10:06, 10:18, 10:30, 10:42, 10:54, 11:06, 11:30, 11:54, 12:18, 12:42, 12:54, 13:48 14:30, 14:42, 14:54, 15:06, 15:18, 15:30, 15:42, 15:54, 16:06, 16:18, 16:30, 16:42, 16:54, 17:06 17:42, 17:54, 18:06, 18:18, 18:30, 18:42, 18:54, 19:06.

Отправление от ул. Ришельевской: 07:15, 07:27, 07:39, 07:51, 08:03, 08:15, 08:27, 08:39, 08:51, 09:03, 09:15, 09:27, 09:53 10:15, 10:27, 10:39, 10:51, 11:03, 11:15, 11:27, 11:39, 11:51, 12:15, 12:39, 13:03, 13:27, 13:39 14:51 15:15 15:27 15:39 15:51 16:03 16:15 16:27 16:39 16:51 17:03 17:15 17:27 17:39 18:15, 18:27, 18:39, 18:51, 19:03, 19:15, 19:35, 20:00.

№10к (трол.) «Пересыпский мост – ул. Ришельевская»

Отправление от Пересыпского моста: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от ул. Ришельевской: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Кроме нового маршрута, в городе внесли изменения и в другие направления. С 5 марта продлили социальный маршрут №15 и скорректировали его график движения.

Также увеличили количество рейсов на маршрутах №10 и №17, чтобы жителям было удобнее добираться по городу.

В мэрии отмечают, что расписание носит информационный характер. Оно может меняться из-за дорожной ситуации, задержек транспорта или технических причин.

Получить дополнительную информацию о работе социальных маршрутов, схемах движения и возможных изменениях можно в информационном центре по телефонам: (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77. Диспетчеры принимают обращения и жалобы по будням с 08:00 до 20:00.

