Об этом сообщает сегодня утром пресс-служба одесской мэрии и публикует соответствующую схему:

Кроме того, как сообщается, с 12 января начал работу специальный информационный центр. Он будет предоставлять информацию о работе социальных маршрутов, в частности, схем и графиков движения, а также времени работы автобусов.

Также здесь будут приниматься жалобы и предложения по работе социальных маршрутов.

Диспетчеры информационного центра будут работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Телефоны центра:

048 7 886 886;

048 717 54 54;

094 921 98 86.