Ключевые моменты:

Мешки с песком давят на памятник Дюка де Ришелье, вызывая трещины, коррозию, патину и просадку фундамента.

Хронология защиты.

Проблемы от мешков: прямой контакт без вентиляции; песок как наждачка, «болото» внутри с мхом и новой экосистемой.

Позиция чиновников.

Требования экспертов: убрать мешки, привлечь реставраторов, оценить повреждения и разработать план.

Дюка могут уничтожить свои же «защитники»

По информации издания «Думская», памятник Дюку де Ришелье, визитка Одессы на Потемкинской лестнице, рискует стать жертвой собственной «защиты». Ведь мешки с песком, которыми обложили скульптуру в начале полномасштабного вторжения, покрылись мхом, превратились в влажное болото и давят на бронзу весом до 400 тонн.

Все началось в марте 2022 года. Волонтеры, а затем городские власти привезли 3,5 тысячи мешков (95 тонн). В декабре часть порванных мешков убрали, помыли памятник и добавили еще 3 тысячи (90 тонн), укладывая их плотно в бронзу без вентиляционных зазоров. В общем — 185 тонн «защиты», который быстро пропитался влагой, уплотнился и стал еще тяжелее.

Специалисты по охране памятников утверждают, что прямой контакт мешков с металлической поверхностью – критическая ошибка. Ведь влажный вес тянет вниз выступающие элементы, вызывая трещину в руке Дюка. Помимо этого, песок действует как наждачка, ускоряя коррозию и образование патина. Внутри «саркофага» развилась новая экосистема — скользкая жижа с мхом, где процветает неизвестная жизнь.

Правда, чиновники не спешат действовать. Начальник областного управления охраны культурного наследия Елена Воробьева называет это «мерами защиты», отрицает плотность барьера и возлагается на будущую реставрацию. Городской совет отмечает рекомендации специалистов по безопасности и опыту других городов. Однако Анатолий Изотов, главный архитектор столичного заповедника «Древний Киев», несколько лет жил и работал в Одессе, предупреждает: в 2026-м, когда россияне прицельно бьют по портам, массив песка усилит ударную волну и придавит памятник. Он рекомендует временно демонтировать скульптуру в хранилище.

Также существуют дополнительные риски: оползнеопасный склон у лестницы в «предельном равновесии», забитая ливневка в 20 метрах, превращающая грунт в болото, и проседание фундамента под тяжестью песка. В отличие от Дюка, бюст Пушкина не засыпали песком — мэрия признала его «гидротехническим сооружением», которое не выдержит нагрузки.

Эксперты требуют немедленно убрать мешки, привлечь реставраторов для оценки повреждений (коррозия, трещины, фундамент) и создать профильный план.