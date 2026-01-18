Ключевые моменты:

На автотранспорт в Одессе планируют выделить дополнительно 52,5 млн грн.

Деньги пойдут на зарплаты водителям и обеспечение работы автобусов.

Сколько еще не будет работать электротранспорт — неизвестно.

Увеличение расходов на автобусы в Одессе

На комиссии по вопросам бюджета Одесского горсовета, которая состоялась 14 января, рассмотрели вопрос об увеличении расходов автотранспортного хозяйства на 52 миллиона 550 тысяч гривен в 2026 году. Эти средства пойдут на три ключевые направления:

Заработные платы для водителей автобусов;

Закупку топлива и смазочных материалов;

Обслуживание техники, чтобы автобусы могли продолжать выполнять рейсы.

В Одессе по-прежнему не работает электротранспорт. Их временно заменяют 42 социальных автобуса, курсирующих по 12 маршрутам.

Сроки возвращения электротранспорта в город пока неизвестны, поэтому власти не исключают, что сумма расходов на автобусы может быть пересмотрена в дальнейшем.

Читайте также: Одесса без электротранспорта: почему пустые рельсы могут «съесть» миллионы из бюджета