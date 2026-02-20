Ключевые моменты:

Одесса получила промышленный генератор мощностью 640 кВт, который поможет поддерживать жизнь города в случае блэкаутов.

Помощь поступила из Нидерландов благодаря сотрудничеству ОВА с фондом Friese Rijders и ОО «Христианская миссия «Новое жизнь».

Установка будет использоваться для обеспечения резервного питания объектов критической инфраструктуры.

Благотворители подчеркнули, что это одна из первых поставок такого масштаба, и поддержка Одесского региона будет продолжаться.

Доставку организовали при поддержке нидерландского благотворительного фонда Friese Rijders и одесской организации «Новая жизнь». По словам иностранных партнеров, они выбрали Одессу приоритетным городом для помощи.

«Это один из первых настолько мощных генераторов, которые мы завезли в Украину. Мы привезли его специально, чтобы помочь Одессе. Мы рядом с вами и будем продолжать поддержку», – отметил руководитель фонда Арнауд Дикстра.

По словам главы ГВА, мощности в 640 кВт достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу крупного социального объекта – например, целой больницы, мощной насосной станции или крупного узла связи. Генератор будет работать в режиме резервного питания, чтобы одесситы оставались с водой, теплом или связью даже в самые сложные моменты.

В ГВА также отметили, что работа по укреплению энергетической безопасности региона продолжается.

