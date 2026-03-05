Ключевые моменты:

С 5 марта в Одессе продлили социальный маршрут №15 и изменили его расписание.

Также увеличено количество рейсов на маршрутах №10 и №17.

Запускается новый социальный маршрут №10к.

Одесса получила дополнительные автобусы, что позволило расширить сеть социальных перевозок.

Ниже приводим обновленное расписание движения социальных маршрутов, которое вступает в силу с 5 марта.

Маршрут №15 продлен до Алексеевской площади

Социальный маршрут №15 продлевается с Тираспольской площади до Алексеевской площади. Новый формат маршрута: «Одесса-Товарная (пл. Алексеевская) – пл. Тираспольская – Слободской рынок».

Автобусы в прямом и обратном направлении от пл. Тираспольской будут двигаться через ул. Преображенскую, Новощепной ряд, ул. Мечникова, ул. М. Болтенко (бывш. Лазарева), пл. Алексеевскую.

Отправление от пл. Алексеевской: 06:15, 06:57, 07:39, 08:21, 10:03, 10:45, 12:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 17:21, 18:03, 18:45;

Отправление от Слободского рынка:06:57, 07:39, 08:21, 09:03, 10:45, 11:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 17:21, 18:03, 18:45, 19:27.

Маршрут №10 увеличивает количество рейсов

Социальный маршрут №10 (по схеме движения трамвая) «Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал» будет выполнять больше рейсов.

Отправление от ул. Ицхака Рабина: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30;

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00.

Вводится новый маршрут №10к

Кроме того, с сегодняшнего дня город запускает социальный маршрут №10к, частично по схеме троллейбусного маршрута №10: «Пересыпский мост – ул. Приморская – ул. Ришельевская».

Автобус будет начинать и завершать движение на конечной остановке «ул. Ришельевская». Это позволит удобно пересаживаться на социальный маршрут №9 «ул. Инглези – ул. Ришельевская» в пределах одного остановочного комплекса.

Отправление от Пересыпского моста: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00;

Отправление от ул. Ришельевской: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №17 также увеличивает количество рейсов

Социальный маршрут №17 (по схеме движения трамвая) «Куликово поле – 14 ст. Большого Фонтана» будет работать с увеличенным количеством отправлений.

Отправление от Куликова поля (ул. Канатная): 06:30, 06:43, 06:56, 07:09, 07:22, 07:34, 07:47, 08:00, 08:13, 08:26, 08:38, 08:51, 09:04, 09:17, 09:30, 09:55, 10:21, 10:46, 11:12, 11:38, 11:50, 12:03, 12:16, 12:29, 12:42, 12:54, 13:07, 13:20, 13:33, 13:46, 14:02, 14:11, 14:28, 14:37, 14:54, 15:06, 15:19, 15:32, 15:45, 15:58, 16:10, 16:23, 16:36, 16:49, 17:02, 17:14, 17:27, 17:40, 17:53, 18:06, 18:18, 18:31, 18:44, 18:57, 19:10;

Отправление от 14 ст. Большого Фонтана: 07:02, 07:15, 07:28, 07:41, 07:54, 08:06, 08:19, 08:32, 08:45, 08:58, 09:10, 09:23, 09:36, 09:49, 10:02, 10:27, 10:53, 11:18, 11:44, 12:10, 12:22, 12:35, 12:48, 13:01, 13:14, 13:26, 13:39, 13:52, 14:05, 14:18, 14:34, 14:43, 15:00, 15:09, 15:26, 15:38, 15:51, 16:04, 16:17, 16:30, 16:42, 16:55, 17:08, 17:21, 17:34, 17:46, 17:59, 18:12, 18:25, 18:38, 18:50, 19:03, 19:16, 19:29, 19:42.

Другие маршруты работают по установленному расписанию.

Дополнительную информацию можно получить в информационном центре по телефонам: (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77 (с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00).

Также в мэрии сообщают, что группа водителей троллейбусов проходит государственные экзамены для получения прав категории «D», что позволит увеличить ежедневный выпуск социального подвижного состава.

Улучшение графиков стало возможным благодаря передаче городу дополнительного транспорта от Киевской области при содействии Минразвития и Офиса Президента.

Ранее «Одесская жизнь» не раз писала о том, что работа автобусов вызывает острое недовольство одесситов. Основные претензии: водители самовольно меняют график и иногда требуют деньги за проезд, который должен быть бесплатным.