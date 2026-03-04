Ключевые моменты:

После российских атак без электроэнергии в Одессе оставались более 156 тысяч абонентов;

Больше всего пострадали жители Киевского района, где отдельные дома оставались без света до десяти суток;

Одесситы жалуются на нехватку коммуникации со стороны энергетиков и городской власти;

В городе работают пункты несокрушимости, генераторы и социальные бригады, однако доступ к помощи часто затруднен.

Полномасштабная война превратила украинскую энергосистему в одну из главных целей российских атак. В таких условиях крупные города, в том числе Одесса, регулярно сталкиваются с масштабными отключениями электроэнергии. Последствия этих отключений ощущают сотни тысяч людей — от перебоев с водоснабжением до остановки лифтов и проблем со связью.

Журналисты «Одесской жизни» собрали свидетельства жителей разных районов города, чтобы понять, как одесситы переживают длительное отсутствие света, что помогает им адаптироваться к новой реальности и какие претензии у них возникают к работе городских служб и энергетиков.

Материал также опирается на официальные сообщения энергетических компаний и городских служб, которые объясняют масштабы повреждений энергетической инфраструктуры и сложность восстановительных работ во время войны.

Таирово — рекордсмен по отсутствию света

Утро одессита сегодня не всегда начинается с кофе, особенно если единственное, на чем его можно сварить, — это электроплита. Возможность выпить бодрящий напиток сейчас зависит от результатов ночных российских атак, графиков подачи электроэнергии, действий или бездействия городской власти и готовности самих горожан к возможным трудностям.

На что жалуются одесситы, кого обвиняют в длительном отсутствии света и почему жители некоторых районов единственным выходом из сложившейся ситуации видят протестные акции — мнения горожан собирало «Одесское жизнь».

За последние несколько лет практически каждый район Одессы ощутил на себе все «прелести» тотальных и локальных отключений электроэнергии. Рекордсменами, хотя таким рекордом вряд ли кто-то гордится, стали жители Киевского района.

Некоторые из них не видели света в своих домах около десяти суток. Ситуация осложнялась тем, что многоэтажки не оснащены газоснабжением, центральным отоплением, а насосы, которые подают воду, были обесточены.

Напомним, что 16 февраля в результате вражеских попаданий, по сообщению ДТЭК «Одесские электросети», без электроснабжения остались 156,6 тысячи абонентов. Это чрезвычайно большое количество жителей, которые одновременно были лишены возможности удовлетворять базовые бытовые потребности, да еще и при довольно низких температурах. Энергетики сразу предупредили, что разрушения электрооборудования масштабные, поэтому ремонт займет длительное время.

Кто и как борется с отключениями: мнения одесситов

Энергетики — титаны, но что не так с чат-ботами ДТЭК?

Несмотря на отдельные обвинения горожан в медленной работе энергетиков, все прекрасно понимают, какую сверхчеловеческую работу выполняют ремонтные бригады круглосуточно и при любых погодных условиях. В течение десяти суток энергетики работали в три смены даже при минусовых температурах, чтобы вернуть свет в каждый дом. Однако многих людей возмущало отсутствие обратной связи от компании.

«Восстановление света по вашему адресу планируется в 10:00, 12:00, 15:00, 19:00…» — знакомые ответы, не так ли? Однако когда на самом деле он появится, спрогнозировать по объективным причинам энергетики не могут. Логичный вопрос: зачем тогда указывать конкретные часы? Если люди будут знать, что, например, сегодня свет появится не в 9 утра, а в 9 вечера, они иначе спланируют свой день.

Многие вопросы вроде: «У меня света нет весь день, а соседний дом светится как новогодняя елка — как так?» — также остаются без ответа. Уважаемые энергетики, среди ваших абонентов не так много людей со специальным образованием, которое может объяснить, как это работает и почему не всегда можно просто «одолжить» электричество у соседей. Поэтому одесситы были бы очень благодарны за разъяснения.

Пункты несокрушимости, генераторы и социальные бригады: почему одесситы недовольны действиями городской власти?

Обвинять власть всегда и во всем — это, наверное, национальная традиция. Однако нередко для этого есть основания. В данной ситуации — коммуникационные.

Например, на сайте Одесского городского совета и в других официальных каналах коммуникации указаны контакты Департамента труда и социальной политики, через которые можно воспользоваться помощью специальных мобильных бригад. Они оказывают помощь одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью, семьям с детьми, которые живут на высоких этажах и не могут спуститься.

Однако если это одинокий пожилой человек, который живет, например, на девятом этаже, у которого не работает мобильная связь (а это частое явление при длительном отсутствии света) и нет интернета — как ему вызвать эту бригаду? Почему бы, например, не составить список жителей, нуждающихся в помощи и не состоящих на учете в социальных службах, используя данные соседей, председателей ОСМД и волонтеров?

Кстати, не лишним будет еще раз напомнить телефоны горячих линий, по которым можно обратиться за помощью:

территориальный центр социального обслуживания в Киевском районе — (048) 765-07-87;

территориальный центр социального обслуживания в Хаджибейском районе — (094) 924-47-49;

территориальный центр социального обслуживания в Приморском районе — (048) 740-75-24; (048) 740-75-25; (068) 426-76-18;

территориальный центр социального обслуживания в Пересыпском районе — (048) 763-03-18.

Похожая ситуация и с подвозом воды. Иногда до ближайшей машины, где можно набрать воду, — около двух километров пути. Вряд ли пожилые люди или молодые мамы с колясками смогут туда добраться, да еще и несколько раз. «Почему бы этим машинам не ездить по дворам?» — спрашивают пожилые жители. И правда — почему? Вот и получается, что помощь от городской власти вроде бы есть, но…

Отдельная тема — визиты депутатов к своим избирателям. Народные избранники приходят в основном под софиты телекамер или вместе с городскими чиновниками, жалуются одесситы.

Справедливости ради стоит сказать, что немало теплых слов от горожан звучало в адрес чиновников за палатки обогрева — они оказались очень кстати. Нельзя также не отметить хорошую работу по поиску дополнительных мощностей генерации: хотя из соображений безопасности количество привезенных и подаренных генераторов и места их установки не сообщаются.

Перекройте улицу — и вам дадут свет: действительно ли это работает?

Призывы блокировать дороги все чаще звучат в домовых чатах одесситов и в разговорах прохожих на улицах. Это не столько о склонности людей к бунтам и усталости от невозможности удовлетворять базовые бытовые потребности, сколько о той же недостаточной коммуникации со стороны городской власти, обслуживающих компаний и депутатов.

И хотя включение света после таких импровизированных протестных акций — не более чем совпадение, желающих таким образом привлечь внимание к своим проблемам становится все больше. А власть не понимает или делает вид, что не понимает, почему это происходит.

Возможно, стоит чаще просто разговаривать с людьми, объясняя, что делается для преодоления чрезвычайной ситуации, спрашивать, как лучше организовать помощь и что людям нужно больше всего именно сейчас, а не тогда, когда дороги уже перекрывают протестующие.

[Видео Жители Киевского района перекрывают движение транспорта

или Фото Жители Фонтанской дороги перекрыли движение транспорта]

Впрочем, в этой ситуации становится даже неловко, ведь подобных протестных действий ни в Киеве при длительном отсутствии света, ни в Николаеве, жители которого несколько лет жили без питьевой воды, не наблюдалось.

Одесса, думай о завтрашнем дне — уже сегодня!

Несколько дней назад в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов одесские чиновники заявили, что начали работу над Планом энергетической устойчивости, который должен повысить независимость инфраструктуры в условиях регулярных атак на энергосистему.

Логично спросить: почему только сейчас?

Однако любые планы и проекты не отменяют подготовки каждого из нас.

Никто не знает, когда закончится война, сколько энергетических объектов еще поразит враг и потечет ли вода из крана после очередного отключения света. Поэтому стоит ответить себе на несколько вопросов:

Когда вы в последний раз проверяли свою тревожную сумку?

Все ли лекарства в домашней аптечке имеют действительный срок годности?

Хватит ли запасов питьевой воды для всей семьи на несколько дней?

Сможете ли вы наложить турникет соседу, если его ранит осколками, и есть ли турникет у вас дома?

Где вы встретитесь с близкими при отсутствии связи?

Знаете ли вы, кто в вашем доме нуждается в помощи?

Если вы не можете ответить на эти и другие вопросы — вы в зоне риска. Вероятность ситуаций, когда ни власть, ни ДТЭК, ни ГСЧС не смогут решить все проблемы, во время войны существует всегда. Наше сегодняшнее время, конечно, далеко «не фонтан», но одесситы всегда умели «держать фасон», и мы уверены, что это умение у нас не сможет отнять даже сумасшедший сосед.