Ключевые моменты:

В Бессарабской громаде только одно сооружение имеет статус памятника культурного наследия Украины — Соборненская кирха;

Немецкие мосты, водонапорные башни и здание гимназии сохранили историческую основу, несмотря на реконструкции;

Часть архитектурного наследия утрачена в советский период или из-за пожаров и запустения;

Предоставление официального охранного статуса требует сложной экспертной процедуры, которая во время войны фактически приостановлена.

Поселок Бессарабское, бывшее Тарутино, основан в 1814 году немецкими колонистами. В XIX веке здесь действовали лютеранская церковь, еврейская школа, больница, фабрики и заводы минеральной воды. Часть этого наследия сохранилась до наших дней — хотя часто скрыта под современными отделочными слоями.

Журналистка проанализировала состояние ключевых объектов громады — от немецких мостов через реку Анчокрак до первой водонапорной башни 1902 года. Визуальный осмотр подтверждает: даже после реконструкций историческая кладка и своды остаются основой сооружений.

По информации отдела градостроительства, в громаде действует генеральный план, в который внесены старые здания, что делает невозможным их снос без согласований. В то же время международное признание и расширение охранного статуса требуют сертифицированных экспертиз и сложной бюрократической процедуры.

Сейчас на учете находятся десять памятников культурного наследия местного значения, однако статус памятника культурного наследия Украины имеет только Соборненская кирха, которая после пожара сохранила стены и архитектурный объем.

Материал основан на исторических справках, комментариях представителей громады и краеведческих исследованиях, в частности работах местного исследователя Владимира Кубякина.

Два больших немецких моста над Анчокраком

Старые башни, мосты, первый источник, здание гимназии, Соборненская кирха — это архитектурная ценность Бессарабской громады. В каком состоянии находятся эти и другие старинные сооружения на юге Одесской области? Имеют ли они охранный статус и защищает ли их закон?

К сожалению, большинство исторических зданий в Бессарабском уже утратили свою идентичность, значительная часть была разрушена в советские времена. Но то, что осталось, еще можно сохранить.

Старый немецкий мост, ведущий от автостанции к центральному проспекту, по историческим данным был построен более 180 лет назад. Сейчас он закатан в асфальт. Около десяти лет назад здесь провели ремонт, установили перила и вазоны, и внешне он выглядит современно. Однако если спуститься под мост, где течет река Анчокрак, можно увидеть старые каменные своды, которые до сих пор служат его прочной основой.

Еще один мост возле церкви почти не изменился — здесь даже нет асфальта, его просто укатали землей.

Несколько небольших пешеходных мостов, построенных немецкими колонистами через реку Анчокрак, также до сих пор служат людям — их время от времени ремонтируют, не нарушая основу.

Православная церковь, к слову, когда-то была католической. Она пережила несколько реконструкций, а в советское время здесь даже работало кафе. Однако основа здания осталась исторической.

Некоторые старые водонапорные башни до сих пор работают

За церковью видна старая водонапорная башня — она продолжает работать. В Бессарабском сохранилось несколько таких башен — на окраине поселка и на углу улиц Центральной и Леси Украинки. Их привели в порядок, но архитектуру не изменили.

Первая водонапорная башня Бессарабского расположена в центральном парке. Ее построили в 1902 году, о чем напоминает мемориальная доска. Сейчас башня не работает.

В советское время к ней пристроили помещение, где сейчас находится офис ФЛП «Глобус». Само здание с тех пор почти не изменилось и, если бы не пристройка, выглядело бы полностью аутентично.

Ценности, облицованные по-советски

Более полувека назад, в погоне за советской «модой», две исторические постройки — еврейскую мужскую гимназию в Бессарабском и старую кирху в Соборном — облицевали разноцветной плиткой. Выглядит это удручающе. На здании бывшей гимназии установлены две мемориальные доски с именами ученых, которые здесь учились, и исторической справкой.

Сейчас в здании размещается магазин «Детский мир». Его владельцы не только сохранили художественную лепнину на потолках и уникальный балкон, но и сделали внутренний ремонт так, чтобы не нарушить аутентичность лепнины и старой лестницы.

Кирхе в Соборном повезло меньше.

Ранее здесь размещался Дом культуры, однако в конце девяностых годов после крупного пожара внутри было уничтожено все. Уцелели только стены. Некоторое время на территории образовалась стихийная свалка. Позже мусор вывезли и навели порядок. Рядом установили колокол как дань памяти немецким колонистам — основателям поселка. Несмотря на все испытания, внутренняя архитектура кирхи до сих пор впечатляет. Именно она остается единственным памятником культурного наследия Украины в громаде. Чтобы вернуть зданию достойный вид, необходима полная реставрация, а это требует значительных средств.

Под современной «шубой», но на немецком камне

В Бессарабском хорошо сохранилось около полусотни домов, которые здесь называют «немецкими». В основном они покрыты «шубой», и в них до сих пор живут люди. Конечно, здания отремонтированы, однако держатся на старинном немецком камне.

В одном из таких домов работает паллиативное отделение, раньше здесь был госпиталь. В другом местная предпринимательница, руководитель ГО «Бессарабский немецкий дом» Светлана Крук недавно провела полную реконструкцию, при этом сохранила аутентичность здания и оформила комнаты в старинном немецком стиле. На первом этаже расположена «Детская мастерская», на втором — кафе-музей.

Кирхи нет, а на вилле работает салон красоты

По историческим данным, рядом с нынешним зданием администрации громады когда-то возвышалась кирха. Ее разрушили в годы коммунистического режима. По исследованиям краеведа Владимира Кубякина, строительство длилось три года: «Торжественное открытие состоялось в июне 1865 года. Размеры кирхи поражали: длина — 20 метров, ширина — всего 8, зато высота нефа — 16 метров, а колокольни — 39 метров». Если бы это здание сохранилось, оно было бы самым высоким историческим сооружением в Бессарабском.

Не сохранился и известный в Бессарабии пивной завод «Горный источник», который находился возле современного водозаборника. Его демонтировали в 1938 году.

Почти не сохранилась и ткацкая фабрика Баннаша 1870 года. Лишь одна ее часть служит западной стеной современного стадиона.

Основную часть виллы Рудольфа Баннаша, расположенной на улице Центральной, где сейчас работает салон красоты, также удалось сохранить от полного разрушения.

Власть менялась, а гимназия оставалась

Большое здание мужской гимназии сначала было частным, а с 1910 года стало принадлежать всей громаде.

Почти сто лет в этой школе учились дети. Чтобы сохранить здание, благодаря помощи спонсоров из Германии — потомков немецких колонистов — на втором этаже провели ремонт за их средства. Здесь создали музей, кабинеты для занятий немецким языком и проведения мастер-классов.

На первом этаже ремонт выполнила Бессарабская громада — здесь работают интерактивный ресурсный центр и детская библиотека.

На окраине поселка почти в первозданном виде сохранился источник. Рядом десять лет назад громада открыла современный родник.

Как сохранить то, что осталось?

Самый действенный механизм сохранения — предоставить историческому зданию официальный охранный статус.

— В Бессарабском есть генеральный план, куда внесены все старые здания. Следовательно, разрушение им не угрожает. Сейчас даже для того, чтобы спилить дерево, требуется разрешение депутатов поселкового совета. Кроме того, существует норма — автоматическое предоставление зданию, которому более 100 лет, статуса памятника архитектуры как одного из методов защиты наследия, — рассказала главный специалист отдела Дина Бахова. — Однако для международного признания объектов необходимо пройти сложную бюрократическую процедуру и привлечь профильных экспертов с соответствующей сертификацией. Сейчас, во время войны, этим не занимаются. Пока сохраняем то, что имеем.

О наличии памятников культурного наследия местного значения рассказала Нина Шишкова, руководитель отдела культуры, туризма и спорта Бессарабской громады.

— На учете находятся десять памятников культурного наследия местного значения. На части из них установлены мемориальные доски. Мы планируем пересмотреть этот перечень, поскольку в него входят и памятники, подлежащие декоммунизации. В целом местные жители бережно относятся к своей истории. За годы независимости Украины ни одно историческое здание не было разрушено, — отметила Нина Шишкова.

Историческая справка

Бессарабское, бывшее Тарутино, основано в 1814 году.

Первыми поселенцами были немцы.

В конце XIX века в Бессарабском насчитывалось 278 усадеб, действовали лютеранская церковь, еврейская школа, больница, аптека, табачная и ткацкая фабрики, два завода минеральной воды, трактиры, госпиталь и винные погреба.

В начале XX века здесь появились водонапорные башни, начальная школа, католическая церковь, синагога, начали проводиться первые крупные сельскохозяйственные ярмарки.

Цитата

В книге «Сочинение на заданную тему, или Откуда есть пошло местечко Тарутино в Буджаке» краевед Владимир Кубякин описывает строительство гимназии: «В Тарутинском приходе служил пастор Пингоуд — именно он стал инициатором строительства большой школы. Здание было построено за один год — в 1852 году — и рассчитано на 200 учеников. Уже более 170 лет оно служит тарутинцам, настолько оно прочное».

