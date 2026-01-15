Ключевые моменты:

  • Запускают маршруты №10 и №15, которые частично повторяют трамвайные направления.
  • Интервал движения — 100 минут на каждом маршруте.
  • Всего в городе будет 12 социальных автобусных маршрутов.

Социальные автобусные маршруты в Одессе с 15 января

С сегодняшнего дня, 15 января, в Одессе начали курсировать еще два бесплатных автобусных маршрута. Они призваны частично заменить трамваи, которые сейчас не работают.

  • Первый маршрут — №10 «ул. Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал». Он проходит в том же направлении, что и трамвай №10, но не полностью повторяет его трассу.
  • Второй — №15. Он соединяет Тираспольскую площадь, Слободской рынок, Херсонский сквер, улицу Старопортофранковскую и снова возвращается на Тираспольскую площадь. Этот маршрут частично дублирует схемы движения трамваев №15, №12 и №28.

На обоих маршрутах установлен интервал движения 100 минут.

Таким образом, сегодня в Одессе будет работать уже 12 социальных автобусных маршрутов. На линии выходят 42 больших автобуса. Но их интервалы движения слишком велики, чтобы можно было говорить о реальной компенсации работы полностью остановленного городского электротранспорта.

