Социальные автобусные маршруты в Одессе с 15 января
С сегодняшнего дня, 15 января, в Одессе начали курсировать еще два бесплатных автобусных маршрута. Они призваны частично заменить трамваи, которые сейчас не работают.
- Первый маршрут — №10 «ул. Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал». Он проходит в том же направлении, что и трамвай №10, но не полностью повторяет его трассу.
- Второй — №15. Он соединяет Тираспольскую площадь, Слободской рынок, Херсонский сквер, улицу Старопортофранковскую и снова возвращается на Тираспольскую площадь. Этот маршрут частично дублирует схемы движения трамваев №15, №12 и №28.
На обоих маршрутах установлен интервал движения 100 минут.
Таким образом, сегодня в Одессе будет работать уже 12 социальных автобусных маршрутов. На линии выходят 42 больших автобуса. Но их интервалы движения слишком велики, чтобы можно было говорить о реальной компенсации работы полностью остановленного городского электротранспорта.
