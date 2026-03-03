Ключевые моменты:

На берегу НПП «Тузловские лиманы» найдено уже шесть мертвых лебедей.

Загрязнение связано с разливом масла в Черное море после обстрелов Одесской области.

Загрязнение и гибель лебедей в «Тузловских лиманах»

Как сообщил сотрудник нацпарка и эколог Иван Русев, на пересыпи национального природного парка обнаружены два мертвых лебедя, загрязненных растительным маслом.

«В то время, когда у наших местных лебедей шипунов начинается брачный период, два последних дня мы обнаружили на пересыпи в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» еще два мертвых лебедя, загрязненных маслом», —пишет эколог.

Всего с начала наблюдений сотрудники нацпарка нашли шесть погибших птиц. Масло попало в море из-за вражеского обстрела портовой инфраструктуры Одесской области в конце декабря прошлого года. Тогда сотни птиц погибли уже через несколько дней и были обнаружены на побережье Одессы и в других районах, включая Белгород-Днестровский.

Эколог отмечает, что с 24 января 2026 года они фиксируют периодический выброс загрязненной воды и мертвых птиц на длинную песчаную пересыпь. Штормы покрывают загрязнение новым слоем песка, но масло продолжает скапливаться слоями. На данный момент на пересыпи масла уже не обнаружено, однако море продолжает выбрасывать мертвых птиц почти месяц после катастрофы.

