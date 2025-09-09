Ключевые моменты:

Стая состоит преимущественно из «холостых» лебедей без молодняка.

Птицы устойчивы к шумам войны и спокойно чувствуют себя благодаря отсутствию охоты в регионе.

Лебеди-«холостяки» на отдыхе

Как сообщил доктор биологических наук Иван Русев, на Джантшейском лимане собралась большая стая лебедей-шипунов. Все птицы имеют белую окраску, среди них нет молодых особей серого цвета. Это преимущественно «холостые» лебеди, которые слетелись сюда из разных водоемов, чтобы отдохнуть и набраться сил. Они мирно сосуществуют рядом с отдыхающими рекреационного комплекса «Катранка».

Лиман привлекает птиц богатой кормовой базой — водной растительностью, в частности рдестом и водорослями. Ученый отмечает, что, в отличие от чувствительных фламинго, лебеди оказались более устойчивыми к звукам войны. Дополнительным фактором спокойствия является отсутствие охоты в этой местности.

Вскоре к лебедям-шипунам присоединятся другие виды, которые летят на зимовку из далекой тундры. В частности, ожидается прибытие тундревого лебедя и лебедя-кликуна, которые уже отправились в путь с полуостровов Ямал, Гидан и Таймир.

