Первые дни марта на Новом базаре в Одессе — это не только про настроение, но и про реальные ценовые ориентиры для горожан. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова лично посетила рынок и зафиксировала актуальные расценки на основные группы продуктов — от овощей до мяса и рыбы.

Материал подготовлен на основе непосредственного наблюдения и общения с продавцами. Все цены указаны по состоянию на первые дни марта и отражают фактическую ситуацию на одном из старейших рынков Одессы.

Весеннее настроение на одесском Новом рынке

Новый рынок, первые дни марта. Светит солнце, ветер тёплый, люди улыбаются.

Женщина стоит у прилавка с редиской, рассматривает пучки.

— Добрый день! Редиска какого года?

— Как это какого года? Конечно, этого.

— Этого года?! Да ещё вчера снег лежал!

Продавщица:

— А редиска не ждёт! Она чувствует, что весна идёт, и лезет наверх. Берите, пока не растаяла!

Женщина берёт пучок, нюхает:

— Правда… пахнет весной. А почём?

Продавщица:

— По 80 гривен пучок. Но для вас — по 70, потому что вы первая спросили, «этого ли года»! Держите. И не забудьте: завтра уже по 90 будет. Весна не дремлет!

Женщина уходит счастливая, держа редиску, как букет цветов. А продавщица кричит вслед:

— Кто редиску берёт? Свежайшая, этого года!..

А что с ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

картофель — 30–50 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 50–90 грн;

свёкла — 25–50 грн;

кабачки — 20–45 грн;

огурцы — 30–50 грн;

сладкий перец — 50–80 грн;

баклажаны — 40–120 грн;

капуста — 30–50 грн;

чеснок — 140–150 грн;

морковь — 25–40 грн;

зелень в пучках — от 15 грн.

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм):

яблоки — 30–70 грн;

груши — 60–100 грн;

бананы — 60–80 грн;

грейпфруты — 60–80 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 60–120 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 70–130 грн;

мандарины — 130–170 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 45–90 грн;

брынза — 180–270 грн;

сыр — 90–180 грн.

Цены на мясо и сало

Теперь — о ценах на мясо и сало.

Телятина–говядина

задняя часть — 280–300 грн;

антрекот — 220–250 грн;

шея — 220–250 грн;

рёбра — 150–200 грн.

Свинина

задняя часть — 200–240 грн;

шея — 250–270 грн;

лопатка — 220 грн;

рёбра — 180–190 грн;

несолёное сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

солёное сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).

Что почём в рыбных рядах Нового базара

карп — 90–140 грн;

толстолобик — 90–140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 80–150 грн;

судак — 190–250 грн.

