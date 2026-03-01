Ключевые моменты:

  • Редиска на Новом базаре стоит 70–80 грн за пучок, зелень — от 15 грн;
  • Картофель продаётся по 30–50 грн за кг, помидоры — 50–90 грн, огурцы — 30–50 грн;
  • Яйца — 45–90 грн за десяток, сыр — 90–180 грн за кг, брынза — 180–270 грн;
  • Говядина стоит 220–300 грн за кг, свинина — 200–270 грн, судак — до 250 грн за кг.

Первые дни марта на Новом базаре в Одессе — это не только про настроение, но и про реальные ценовые ориентиры для горожан. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова лично посетила рынок и зафиксировала актуальные расценки на основные группы продуктов — от овощей до мяса и рыбы.

Материал подготовлен на основе непосредственного наблюдения и общения с продавцами. Все цены указаны по состоянию на первые дни марта и отражают фактическую ситуацию на одном из старейших рынков Одессы.

Мы регулярно публикуем мониторинг стоимости продуктов на городских рынках, что позволяет читателям сравнивать динамику цен и ориентироваться в сезонных колебаниях.

Весеннее настроение на одесском Новом рынке

Новый базар 1 марта 2026 года

Новый рынок, первые дни марта. Светит солнце, ветер тёплый, люди улыбаются.

Женщина стоит у прилавка с редиской, рассматривает пучки.

— Добрый день! Редиска какого года?

— Как это какого года? Конечно, этого.

— Этого года?! Да ещё вчера снег лежал!

Продавщица:

— А редиска не ждёт! Она чувствует, что весна идёт, и лезет наверх. Берите, пока не растаяла!

Женщина берёт пучок, нюхает:

— Правда… пахнет весной. А почём?

Продавщица:

— По 80 гривен пучок. Но для вас — по 70, потому что вы первая спросили, «этого ли года»! Держите. И не забудьте: завтра уже по 90 будет. Весна не дремлет!

Женщина уходит счастливая, держа редиску, как букет цветов. А продавщица кричит вслед:

— Кто редиску берёт? Свежайшая, этого года!..

А что с ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

Новий базар 1 березня 2026 року
Новий базар 1 березня 2026 року
Новий базар 1 березня 2026 року
Новий базар 1 березня 2026 року
  • картофель — 30–50 грн;
  • лук — 25–40 грн;
  • помидоры — 50–90 грн;
  • свёкла — 25–50 грн;
  • кабачки — 20–45 грн;
  • огурцы — 30–50 грн;
  • сладкий перец — 50–80 грн;
  • баклажаны — 40–120 грн;
  • капуста — 30–50 грн;
  • чеснок — 140–150 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • зелень в пучках — от 15 грн.

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм):

Новий базар 1 березня 2026 року
Новий базар 1 березня 2026 року
Новий базар 1 березня 2026 року
Новий базар 1 березня 2026 року
  • яблоки — 30–70 грн;
  • груши — 60–100 грн;
  • бананы — 60–80 грн;
  • грейпфруты — 60–80 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 60–120 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 70–130 грн;
  • мандарины — 130–170 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

Новий базар 1 березня 2026 року
  • яйца (десяток) — 45–90 грн;
  • брынза — 180–270 грн;
  • сыр — 90–180 грн.

Цены на мясо и сало

ціни на м’ясо та сало
ціни на м’ясо та сало

Теперь — о ценах на мясо и сало.

Телятина–говядина

  • задняя часть — 280–300 грн;
  • антрекот — 220–250 грн;
  • шея — 220–250 грн;
  • рёбра — 150–200 грн.

Свинина

  • задняя часть — 200–240 грн;
  • шея — 250–270 грн;
  • лопатка — 220 грн;
  • рёбра — 180–190 грн;
  • несолёное сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • солёное сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).

Что почём в рыбных рядах Нового базара

цены на мясо и сало

  • карп — 90–140 грн;
  • толстолобик — 90–140 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 80–150 грн;
  • судак — 190–250 грн.

Читайте также и сравнивайте:

Фото автора

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме