Первые дни марта на Новом базаре в Одессе — это не только про настроение, но и про реальные ценовые ориентиры для горожан. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова лично посетила рынок и зафиксировала актуальные расценки на основные группы продуктов — от овощей до мяса и рыбы.
Материал подготовлен на основе непосредственного наблюдения и общения с продавцами. Все цены указаны по состоянию на первые дни марта и отражают фактическую ситуацию на одном из старейших рынков Одессы.
Мы регулярно публикуем мониторинг стоимости продуктов на городских рынках, что позволяет читателям сравнивать динамику цен и ориентироваться в сезонных колебаниях.
Весеннее настроение на одесском Новом рынке
Новый рынок, первые дни марта. Светит солнце, ветер тёплый, люди улыбаются.
Женщина стоит у прилавка с редиской, рассматривает пучки.
— Добрый день! Редиска какого года?
— Как это какого года? Конечно, этого.
— Этого года?! Да ещё вчера снег лежал!
Продавщица:
— А редиска не ждёт! Она чувствует, что весна идёт, и лезет наверх. Берите, пока не растаяла!
Женщина берёт пучок, нюхает:
— Правда… пахнет весной. А почём?
Продавщица:
— По 80 гривен пучок. Но для вас — по 70, потому что вы первая спросили, «этого ли года»! Держите. И не забудьте: завтра уже по 90 будет. Весна не дремлет!
Женщина уходит счастливая, держа редиску, как букет цветов. А продавщица кричит вслед:
— Кто редиску берёт? Свежайшая, этого года!..
А что с ценами?
Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)
- картофель — 30–50 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 50–90 грн;
- свёкла — 25–50 грн;
- кабачки — 20–45 грн;
- огурцы — 30–50 грн;
- сладкий перец — 50–80 грн;
- баклажаны — 40–120 грн;
- капуста — 30–50 грн;
- чеснок — 140–150 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 15 грн.
Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм):
- яблоки — 30–70 грн;
- груши — 60–100 грн;
- бананы — 60–80 грн;
- грейпфруты — 60–80 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 60–120 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 70–130 грн;
- мандарины — 130–170 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 45–90 грн;
- брынза — 180–270 грн;
- сыр — 90–180 грн.
Цены на мясо и сало
Теперь — о ценах на мясо и сало.
Телятина–говядина
- задняя часть — 280–300 грн;
- антрекот — 220–250 грн;
- шея — 220–250 грн;
- рёбра — 150–200 грн.
Свинина
- задняя часть — 200–240 грн;
- шея — 250–270 грн;
- лопатка — 220 грн;
- рёбра — 180–190 грн;
- несолёное сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- солёное сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).
Что почём в рыбных рядах Нового базара
- карп — 90–140 грн;
- толстолобик — 90–140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 80–150 грн;
- судак — 190–250 грн.
Фото автора