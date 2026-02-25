Ключевые моменты:

Программа «Скрининг 40+» доступна всем одесситам старше 40 лет, обследование бесплатное.

Скрининг включает физикальное обследование, анкетирование о стиле жизни и лабораторные исследования.

Перечень медучреждений Одессы, участвующих в программе, опубликован на сайте мэрии.

Как это работает

Через 30 дней после 40-летия (или последующих дней рождения) пользователю в приложение «Дія» приходит уведомление о доступности услуги. После подачи заявки на специальную «Дія.Картку» начисляется 2000 гривен. Эти средства можно потратить исключительно на оплату скрининга в медучреждениях-партнерах.

Что входит в обследование

Физикальный осмотр: замеры давления, пульса, веса и объема талии.

Анализ образа жизни: выявление факторов риска и изучение семейного анамнеза.

Диагностика: лабораторные и инструментальные исследования работы сердца, сосудов и почек.

В Одессе процесс организован максимально быстро: пациента сопровождает координатор, который формирует график посещения врачей без очередей. Весь комплекс можно пройти за один визит, после чего врач предоставляет персональные рекомендации или назначает лечение.

Где пройти

Перечень городских медучреждений Одессы, участвующих в программе «Скрининг 40+», опубликован на официальном сайте мэрии.

