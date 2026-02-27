Ключевые моменты:

Волны размывают тетраподы, установленные для защиты побережья в парке «Тузловские лиманы».

Ранее 453 конструкции уже переносили из-за ошибок при монтаже, что потребовало дополнительных бюджетных средств.

Экологи призывают привлечь ученых для предотвращения новых проблем.

Тетраподы в «Тузловских лиманах» может уничтожить шторм

Тетраподы, установленные на песчаной пересыпи в Национальном парке «Тузловские лиманы», снова оказались под угрозой. По информации сотрудника нацпарка Ивана Русева, море постепенно «забирает» бетонные конструкции. Если в ближайшее время регион накроют еще несколько штормов, оборонительные сооружения могут быть полностью разрушены.

Кроме военной функции, тетраподы должны были защищать и рекреационную зону. В случае их разрушения побережье будет серьезно повреждено, и отдыхать здесь станет значительно сложнее.

По словам Русева, еще в декабре 2024 года он предупреждал о проблемах с качеством работ. Тогда первые 453 тетрапода установили без должной экспертизы и с нарушениями технологии. Работы проводились по заказу и под контролем Одесской областной военной администрации.

После общественного резонанса конструкции пришлось срочно выкапывать из песка и переносить дальше от линии прибоя — за дюны, примерно на сто метров от прежнего места. Для этого задействовали тяжелую технику, а из бюджета снова были выделены значительные средства.

При этом, как утверждает эколог, ответственность за некачественную установку никто не понес.

Сейчас экологи надеются на оперативную реакцию властей. Чтобы минимизировать риски дальнейшего разрушения, они предлагают привлечь профильных специалистов и ученых Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. По мнению Русева, подобные проекты должны реализовываться с обязательным участием экспертов, чтобы избежать новых финансовых и экологических потерь.

