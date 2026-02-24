Ключевые моменты:

В Ананьеве Одесской области во время драки 18-летний парень по неосторожности смертельно ранил ножом свою мать.

Обвиняемому инкриминируют убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

Дело передано в суд, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным областного управления полиции, трагедия разыгралась в городском парке во время драки между двумя молодыми людьми. В разгар конфликта обвиняемый достал нож и попытался ударить своего оппонента. В этот момент между ними встала 38-летняя мать парня, которая пыталась разнять дерущихся. Удар пришелся на женщину.

Пострадавшую экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали геморрагический шок и массивная потеря крови.

Полиция собрала все доказательства, включая орудие преступления, и завершила досудебное следствие. Дело по статье об убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины) направлено в суд. Все это время парень находился под круглосуточным домашним арестом. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее суд приговорил 18-летнего жителя Подольского района к 13 годам заключения за убийство своей матери и младшей сестры.

