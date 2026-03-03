Ключевые моменты:

В конце февраля в Нацпарке «Тузловские лиманы» в Одесской области появились первые небольшие стаи розовых фламинго.

История гнездования фламинго в Украине.

Факторы риска и прогнозы экологов.

На Одесщину прилетели первые розовые птицы

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области зафиксировали первые стаи розовых фламинго. Птицы прибыли в направлении Черного моря в конце февраля.

По словам Ивана Русева, 27 и 28 февраля в парке появились небольшие стаи фламинго — так называемые «разведчики», обычно прибывающие накануне формирования большой колонии. В общем, это сигнализирует о потенциально раннем старте сезона размножения.

Стоит отметить, что розовые фламинго – крупнейшие представители своей семьи в Европе. Они питаются мелкими ракообразными и водорослями, окрашивающими перья в розовый цвет. Добавим, что для гнездования птицы выбирают мелководные соленые или солоноватые водоемы, строя гнезда из ила на открытых участках. Колонии могут насчитывать сотни пар.

Напомним, что фламинго впервые успешно загнездились здесь в Национальном природном парке в 2023 году. Кстати, тогда это стало сенсацией для Украины. Ведь были выведены около 200 птенцов, которых ученые кольцевали для наблюдения. Правда, 2024 год принес неудачу: гнездование сорвалось. В 2025 году птицы пробовали на разных лиманах, но птенцов не появилось.

Эколог подчеркивает чувствительность фламинго к шуму, взрывам и изменениям в среде, что делает войну серьезным фактором риска. Специалисты активно мониторят ситуацию: если в скором времени прилетят большие стаи, колонии могут сформироваться снова.

Читайте также: Одесский зоопарк на грани закрытия? Аварийные вольеры, низкие зарплаты и устаревшая инфраструктура