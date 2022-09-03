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«В квітучих акаціях місто край Чорного моря»: песню-визитку Одессы перевели на украинский язык

«В квітучих акаціях місто край Чорного моря»: песню-визитку Одессы перевели на украинский язык

Украинский писатель и поэт Сергей Осока перевел на украинский язык песню «У Черного моря», широко известную в исполнении Леонида Утесова и давно ставшую визиткой Одессы.

Об этом сообщила у себя в Facebook заведующая литературно-драматической частью в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василька Светлана Бондар.

Она рассказала, что еще в июне депутат Одесского горсовета Петр Обухов сообщил ей о том, что было бы очень хорошо, если бы песня-визитка, которой Одесса встречает гостей на железнодорожном вокзале, зазвучала и на украинском языке.

«Конечно, я об этом думала уже давно (и о гимне Одессы тоже). Да и языковой омбудсмен неоднократно обвинял мэрию в нарушении закона о гимне города, который до сих пор на русском. А об этой композиции забыл, видимо, поездами не ездит. А теперь уже Ярослава Витко-Присяжнюк (недавно назначенная представительница языкового омбудсмена на Юге Украины – ред.), надеюсь, вплотную, займется и этими вопросами», – пишет Светлана Бондар.

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Итак, она обратилась с просьбой о переводе-перепеве песни «У Черного моря» к Сергею Осоке – тому, кто, по ее глубокому убеждению, мог это сделать лучше всех.

«И я не ошиблась! Счастлива, что Сергей мне не отказал и сделал такой роскошный подарок всем одесситам, которые тоже хотели бы иметь песню-визитку И по-украински в частности!», – добавила Светлана Бондар.

Также она поделилась, что мечтала о том, чтобы первым украиноязычную версию этой песни исполнил Святослав Вакарчук, но, к ее сожалению, пока что «не срослось».

Также Светлана Бондар приводит текст обновленной песни. Приводим его и мы. Что скажете, одесситы? И как думаете, стоит ли перевести подобным образом гимн Одессы?

Те місто я бачив не раз уві сні,
Грайливе, солоне, ігристе,
Край чорного моря відкрилось мені
В квітучих акаціях місто
Край Чорного моря!

Те море, в якому я плив і тонув,
Той берег, ясний і погожий.
Повітрям, яке у дитинстві вдихнув,
Напитися й досі не можу.
Край Чорного моря!

Повік не забуду бульвар і маяк,
вогні пароплавів, як свічі.
і лавку, де ми, о кохана моя,
поглянули вперше у вічі –
Край Чорного моря!

Земля, до якої мій друг-одесит
тулився, обпалений боєм.
В зажурі над ним Батьківщина стоїть,
і назване місто героєм –
Край Чорного моря!

Життя зостається прекрасним завжди,
Грайливе, солоне, іскристе.
І нас щовесни повертає сюди,
В Одесу, у сонячне місто.
Край Чорного моря!

А для сравнения – оригинал в исполнении непревзойденного Леонида Утесова:

Напомним, ранее английская Википедия «украинизировала» Одессу. Не все одесситы одобрили.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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