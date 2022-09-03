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Разгоняли фейки о войне: в Одессе «накрыли» ботоферму

Разгоняли фейки о войне: в Одессе «накрыли» ботоферму

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали две ботофермы, разгонявшие фейковые новости и дискредитировавшие ВСУ. Одна из ботоферм располагалась в Киевской области, а вторая – в Одессе.

По сообщению пресс-службы СБУ, «армия ботов» насчитывала почти 7 тысяч аккаунтов. Ее использовали для:

  • дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства;
  • оправдания вооруженной агрессии россии;
  • расшатывания общественно-политической ситуации в стране.

Организаторами одесской ботофермы оказались четверо местных жителей. Дельцы занимались созданием и продвижением аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, которые использовали для распространения панических настроений в регионе, в частности, разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронта.

По информации областного управления полиции, правоохранители задержали отца с сыном, которые разместили у себя дома сотни модемов с сим-картами и сдавали их в аренду, в том числе жителям других стран.

Ботоферма в Одессе2

В результате оперативно-следственных действий подтвержден факт, что их «клиентами» были лица, находящиеся на территории россии.

Таким образом, одесситы предоставляли гражданам возможность, в зависимости от цели, к примеру, звонить с украинских номеров из-за рубежа, создавать ботофермы, распространять ложную информацию о ВСУ и так далее.

Ботоферма в Одессе3

В доме у подозреваемых прошел обыск, компьютерную технику изъяли и направили на экспертизу. Продолжается следствие.

После проведения экспертиз будет решаться вопрос о объявлении фигурантам подозрений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Правонарушителям может грозить крупный штраф (от 3 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) либо до 5 лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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