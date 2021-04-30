Языковой омбудсмен обеспокоился гимном Одессы (видео) 

Языковой омбудсмен (уполномоченный по защите государственного языка) Тарас Креминь опубликовал отчет о своей деятельности в 2020 году.

В нем он упомянул и гимн Одессы. В отчете сказано, цитируем:

«Требует приведения в соответствие с законом решение Одесского городского совета, которым утверждена русскоязычная композиция «Песня об Одессе» из советской оперетты «Белая акация» как гимн города и размещена на сайте (на сайте мэрии Одессы – ред) на русском языке».

Формулировка эта несколько размыта и из нее не совсем понятно, что именно нужно привести в соответствие с законом о государственном языке: сам гимн или решение горсовета.

Официальным гимном города Одессы является «Песня об Одессе» из оперетты «Белая акация» (Музыка — И. О. Дунаевский, слова — В. З. Масс и М. А. Червинский). В экранизации оперетты «Белая акация» в 1957 году ее исполнила актриса Одесского театра музкомедии Идалия Иванова.