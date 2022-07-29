Английская Википедия «украинизировала» Одессу

Статья Odesa в английской Википедии была начата 20 лет назад, в июне 2002 года. Все это время она называлась Odessa, ведь именно такой вариант доминировал в англоязычных источниках, на которые опирается Википедия. После нового анализа волонтеров-редакторов выяснилось, что сегодня в авторитетных источниках уже доминирует написание с одной «s».

«Решение сообщества Википедии переименовать статью об Одессе важно, потому что англоязычная Википедия является одним из самых популярных вебресурсов в мире. Только с начала 2022 года статью об Одессе просмотрели более 1,3 миллиона раз. Также на Википедию опираются немало источников информации, таких как медиа или другие базы знаний. Это важный шаг в деколонизации украинских топонимов в английской Википедии»,

– отметил редактор украинской Википедии, член Правления ОО «Викимедиа Украина» Антон Обожин.

Английский Википедия является самым большим и популярным из более чем 300 языковых разделов Википедии. Англоязычный раздел содержит более 6,5 миллиона статей; за 2021 год его просмотрели около 75 миллиардов раз.

Источник: ms.detector.media, фото: скриншот с Википедии