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Итоги 3 сентября в Одесской области: были ли обстрелы? (видео)

Итоги 3 сентября в Одесской области: были ли обстрелы? (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко уже по традиции военных дней подвел итоги сегодняшней субботы, 3 сентября 2022 года, в Одессе и области. По его словам, сегодняшний день прошел в регионе спокойно и без обстрелов.

Также Марченко рассказал о сегодняшнем посещении Ширяевской громады Березовского района, где глава ОВА проверил, как обустроены убежища в учебных заведениях в соответствии с нормами безопасности.

Кроме того, на встрече с активом Ширяевского сельсовета обсуждались земельные вопросы, а также работа учебных заведений и подготовка к зиме.

Как отмечает Марченко, главная проблема громады – недостаточно эффективная работа органов местного самоуправления.

«Местная власть должна поддерживать военных и внутренне перемещенных лиц, а также заботиться о самой громаде. К сожалению то, что я здесь увидел и услышал, убеждает меня в обратном»,

– констатирует глава ОВА.

Он также пообещал взять все проблемные вопросы под контроль и обязательно их решить.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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