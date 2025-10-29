Ключевые моменты:

Здание гимназии, возведенное в 1875 году, находилось в аварийном состоянии и требовало капитального ремонта.

Работы выполняются в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины при поддержке Европейского инвестиционного банка.

Уже заменены перекрытия, укреплены стены, устанавливаются новые инженерные сети, окна и проводится внутренняя отделка.

Реконструкция гимназии №39 в Одессе

Проект реконструкции гимназии №39 на улице Успенской направлен на сохранение исторического здания и улучшение условий для обучения. За годы эксплуатации двухэтажная постройка 1875 года значительно износилась, и ее конструкции потребовали серьезного укрепления.

Работы проходят в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, которую реализует Правительство Украины совместно с Европейским инвестиционным банком, сообщили в пресс-службе мэрии.

Строители уже заменили старые деревянные перекрытия на железобетонные, усилили несущие стены, возвели новые кирпичные перегородки и обновляют оконные блоки. Параллельно идёт замена инженерных систем — электроснабжения, водопровода, канализации, вентиляции и кондиционирования, а также систем пожарной безопасности и связи.

Проектом предусмотрен ремонт фасада и установка новой водосточной системы. Завершит реконструкцию благоустройство территории: возле гимназии появится безбарьерное пространство, чтобы здание стало доступным для всех, включая людей с инвалидностью.

Закончить ремонт планируют до конца поточного года.

