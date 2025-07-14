гимназия 58

Ключевые моменты:

  • Объявлены торги на капремонт гимназии №58;
  • Бюджет проекта: 5,9 млн грн;
  • Ремонт включает инженерные и отделочные работы;
  • Аукцион состоится после 17 июля.

 В Одессе стартовали открытые торги на капитальный ремонт помещений гимназии №58, организованные коммунальным учреждением «Центр финансирования и хозяйственной деятельности заведений образования Приморского района».

Согласно информации на платформе Prozorro, ожидаемая стоимость работ составляет 5 млн 911 тыс 850 гривен.

Проект включает демонтаж, общестроительные работы, а также монтаж инженерных систем — отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения.

В рамках ремонта планируется:

  • укладка 115 кв.м штучного паркета,
  • монтаж 387 кв.м натяжного потолка,
  • установка новых подоконников, сантехники и вентиляции,
  • установка отопительных радиаторов мощностью более 37 кВт,
  • прокладка 600+ метров кабелей электроснабжения,
  • антигрибковая обработка стен и потолков на площади 600 кв.м.

 Прием тендерных предложений открыт до 17 июля, после чего состоится электронный аукцион.

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