Ключевые моменты:
- Объявлены торги на капремонт гимназии №58;
- Бюджет проекта: 5,9 млн грн;
- Ремонт включает инженерные и отделочные работы;
- Аукцион состоится после 17 июля.
В Одессе стартовали открытые торги на капитальный ремонт помещений гимназии №58, организованные коммунальным учреждением «Центр финансирования и хозяйственной деятельности заведений образования Приморского района».
Согласно информации на платформе Prozorro, ожидаемая стоимость работ составляет 5 млн 911 тыс 850 гривен.
Проект включает демонтаж, общестроительные работы, а также монтаж инженерных систем — отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения.
В рамках ремонта планируется:
- укладка 115 кв.м штучного паркета,
- монтаж 387 кв.м натяжного потолка,
- установка новых подоконников, сантехники и вентиляции,
- установка отопительных радиаторов мощностью более 37 кВт,
- прокладка 600+ метров кабелей электроснабжения,
- антигрибковая обработка стен и потолков на площади 600 кв.м.
Прием тендерных предложений открыт до 17 июля, после чего состоится электронный аукцион.
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