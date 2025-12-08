Ключевые моменты:
- На участке трассы Н-33 провели аварийный ремонт разрушенной полосы.
- Улучшена безопасность движения, обустроен удобный съезд к Гребному каналу.
- Восстановлена мозаика на остановке.
Ремонт дороги возле Гребного канала
На проблемном отрезке автомобильной дороги Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — /М-15/, расположенном в районе Гребного канала в Авангардовской громаде, проведен аварийный ремонт. Этот участок ранее был определен как место концентрации ДТП.
Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, проект реализован на условиях софинансирования с громадой 50:50. Благодаря восстановлению разрушенной дополнительной полосы движения:
- общественный транспорт сможет безопаснее останавливаться и двигаться по выделенной полосе;
- водители получат две удобные и безопасные полосы для движения;
- обустроен улучшенный и безопасный съезд в сторону Гребного канала.
Дополнительным элементом благоустройства стало восстановление мозаики на автобусной остановке. Эту работу выполнили мастерицы Центра культурных услуг — Анна Лунгул и Марина Глущенко, создав более комфортные условия для пассажиров.
Также достигнута договоренность о проведении аналогичных работ на противоположной стороне дороги — их планируют выполнить в 2026 году.
