Ключевые моменты:

На участке трассы Н-33 провели аварийный ремонт разрушенной полосы.

Улучшена безопасность движения, обустроен удобный съезд к Гребному каналу.

Восстановлена мозаика на остановке.

Ремонт дороги возле Гребного канала

На проблемном отрезке автомобильной дороги Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — /М-15/, расположенном в районе Гребного канала в Авангардовской громаде, проведен аварийный ремонт. Этот участок ранее был определен как место концентрации ДТП.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, проект реализован на условиях софинансирования с громадой 50:50. Благодаря восстановлению разрушенной дополнительной полосы движения:

общественный транспорт сможет безопаснее останавливаться и двигаться по выделенной полосе;

водители получат две удобные и безопасные полосы для движения;

обустроен улучшенный и безопасный съезд в сторону Гребного канала.

Дополнительным элементом благоустройства стало восстановление мозаики на автобусной остановке. Эту работу выполнили мастерицы Центра культурных услуг — Анна Лунгул и Марина Глущенко, создав более комфортные условия для пассажиров.

Также достигнута договоренность о проведении аналогичных работ на противоположной стороне дороги — их планируют выполнить в 2026 году.

