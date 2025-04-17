Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В рамках Программы по восстановлению Украины финансирование за счет субвенции предоставляется безвозвратно, но ключевым условием участия является софинансирование проектов из бюджета Одессы.

Кабмином согласован капитальный ремонт:

двух корпусов инфекционной больницы,

реставрация хирургического павильона Городской клинической больницы №1,

реконструкция Родильного дома №5,

капремонт гимназии №6,

лицея №12.

Проекты будут реализовываться поэтапно в течение нескольких лет.

«В связи с этим, необходимо внести изменения в городскую программу, чтобы обеспечить эффективное использование полученных средств субвенции общей суммой 395,5 млн грн», — проинформировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Кредит, который не нужно возвращать

Одесса уже несколько лет является участником программы Кабмина, которая финансируется Европейским инвестиционным банком. Сначала эта инициатива называлась Чрезвычайной кредитной программой для восстановления Украины и была первой экспериментальной программой сочетания кредита для Украины и безвозвратным предоставлением средств для органов местного самоуправления.

Что касается софинансирования, его объем остается неизменным — 20% и он предусмотрен действующей городской программой.

Некоторые из проектов в Одессе уже реализованы, в частности: реконструкция школы №41 и поликлинического отделения городской больницы №8. Однако, из-за войны, финансирование поступает с задержками. Сейчас город только получил средства по первому пакету в размере 60 млн грн — на реконструкцию гимназии № 39 на улице Успенской.

Ранее за кредитные деньги Европейского инвестиционного банка Одесса приобрела 13 новых многосекционных трамваев.

Читайте также: В Одессе нашли способ как жителям поврежденных домов-памятников архитектуры получить компенсацию