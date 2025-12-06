Ключевые моменты

Из запланированных 200 млн грн на восстановление домов не удалось использовать 115 млн.

Основные причины — задержки с проектами, повторные тендеры и невозможность начать работы на сильно разрушенных объектах.

Городские депутаты требуют более точного планирования и реальных сроков выполнения работ.

Почему Одесса возвращает неиспользованные деньги на восстановление домов

На заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ стало известно, что Одесса вернет в городской бюджет 115 млн грн, выделенных на восстановление домов, пострадавших от обстрелов. В 2024 году на эту программу было предусмотрено 200 млн грн, однако департамент городского хозяйства смог использовать лишь часть суммы.

По словам заместителя директора департамента Артема Захарова, два крупных объекта — на ул. Добровольского, 134 и проспекте Шевченко, 8В — остановились на стадии проектирования и повторных тендеров. Другим домам потребовались уточненные проекты, так как уже в процессе подготовки выяснялось, что объем работ больше, чем ожидалось. Из-за этих задержек подрядчики не смогли выйти на площадки, а департамент — освоить средства.

Сложная ситуация и на объектах с серьезными разрушениями, в частности на улицах Средней и Кутузакия. Их восстановление может занять минимум два года. На одном из них успели завершить только демонтаж.

Часть подрядчиков не смогла выполнить работы в срок, и часть финансирования уже была возвращена ранее. По состоянию на начало декабря из выделенных 121,2 млн грн использовано 71,6 млн. Еще 8,2 млн грн вернут 12 декабря как неосвоенные.

Председатель комиссии Александр Иваницкий призвал городские структуры более тщательно планировать сроки и объемы работ. Он отметил, что вернуть такие большие суммы — показатель того, что планирование было недостаточно точным.

«115 миллионов — это не полтора, не два и не пять. Это огромные деньги, которые могли работать на другие направления», — заявил Иваницкий.

