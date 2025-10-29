Ключевые моменты:

Ночью в Подольске прогремело не менее девяти взрывов -город атаковали «шахеды».

В городе пропали свет и вода, открыты «Пункти Незламності».

Из-за последствий атаки задерживаются два пригородных поезда.

Россиия атаковала инфраструктуру Подольска

В ночь на 29 октября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. По информации Воздушных сил, дроны-камикадзе двигались из акватории Черного моря в направлении региона. Уже в 02:17 БПЛА пересекли границу между Одесской и Николаевской областями и направились на север.

Около 03:37 в Подольске прогремела серия мощных взрывов — жители насчитали не менее девяти. В результате атаки в городе полностью отключилось электроснабжение, а в некоторых районах — и вода. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщает Суспільне со ссылкой на правоохранителей.

В мэрии Подольска сообщили, что в результате ночной атаки часть жилых домов получила повреждения. Коммунальные и аварийные службы уже работают на местах, устраняя последствия.

Восстановление домов и водоснабжения

Для оказания помощи жителям пострадавших домов необходимо зафиксировать ущерб:

жители многоквартирных домов могут обращаться в свои управляющие компании или к старшим домов;

жители частного сектора — к квартальным.

Эти обращения помогут оформить повреждения и получить материальную помощь от Исполнительного комитета Подольского городского совета.

Компания «Подольскводоканал» сообщает, что подача воды будет возобновлена с 6:00 до 9:00 утра. Горожан просят заранее сделать запас воды.

Также в городе сегодня открыты «Пункти незламності», а учреждения дошкольного образования будут работать в режиме дежурной группы.

Задержки поездов из-за атаки на Подольск

Из-за ситуации с безопасностью и отсутствием электроэнергии «Укрзалізниця» сообщила о задержках движения двух пригородных поездов:

Поезд №6253 Вапнярка – Одесса прибудет с опозданием на 1 час 15 минут,

поезд №7024/7021 Подольск – Одесса — с задержкой на 30 минут.

ОБНОВЛЕНО

Руковдитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об одном пострадавшем в результате массированной атаки Одесчины 29 октября.

Несмотря на активную работу ПВО, зафиксированы повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над его восстановлением. Объекты критической инфраструктуры работают на генераторах.