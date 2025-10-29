Ключевые моменты:

На улице Краснослободской заменили 66 старых натриевых светильников на новые энергосберегающие LED.

Модернизация обеспечила качественное освещение в соответствии с нормами и повысила безопасность обслуживания сети.

Детали

Специалисты коммунального предприятия «Одесмиськсвет» провели работы по модернизации уличного освещения на Краснослободской. Устаревшие натриевые светильники, которые давали тусклый желтый свет и потребляли много электроэнергии, были заменены на современные LED-аналоги.

Всего на улице было установлено 66 новых светильников. Помимо самой замены ламп, коммунальщики провели заземление опор, что необходимо для безопасного обслуживания системы освещения в будущем.

Благодаря проведенным работам, в ночное время Краснослободская теперь освещена приятным, ровным светом, соответствующим всем современным нормам и стандартам. Это не только улучшает видимость для водителей и пешеходов, но и способствует общему повышению безопасности в районе.

Читайте также: